Káosz

31 perce

Kigyulladt egy kamion az M1-esen, teljes az útzár

Címkék#útzár#m1#autópálya#országhatár

Az M1-es autópályán kamiontűz miatt teljes útzár van érvényben az országhatár felé vezető oldalon. Az M1-es autópálya forgalma az érintett szakaszon leállt.

Kemma.hu

A tűz az M1-es autópálya 18-as kilométerénél történt, az országhatár felé vezető oldalon. A forgalom jelenleg nem halad.

M1-es autópálya, teljes a káosz
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

M1-es autópálya: teljes az útzár

A kamion kigyulladása miatt az érintett szakaszon a közlekedés teljesen leállt.
 

