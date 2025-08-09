Káosz
31 perce
Kigyulladt egy kamion az M1-esen, teljes az útzár
Az M1-es autópályán kamiontűz miatt teljes útzár van érvényben az országhatár felé vezető oldalon. Az M1-es autópálya forgalma az érintett szakaszon leállt.
A tűz az M1-es autópálya 18-as kilométerénél történt, az országhatár felé vezető oldalon. A forgalom jelenleg nem halad.
M1-es autópálya: teljes az útzár
A kamion kigyulladása miatt az érintett szakaszon a közlekedés teljesen leállt.
