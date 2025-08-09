Kigyulladt egy kamion az M1-esen, teljes az útzár

A tűz az M1-es autópálya 18-as kilométerénél történt, az országhatár felé vezető oldalon. A forgalom jelenleg nem halad.

M1-es autópálya, teljes a káosz

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A kamion kigyulladása miatt az érintett szakaszon a közlekedés teljesen leállt.

