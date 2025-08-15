27 perce
23 km gigadugó az M1-esen, pokoli, ami most Tatánál van
Tikkasztó hőségben araszolnak az autósok a térség fő útvonalain. Az M1-es autópálya Tata és Tatabánya közötti szakaszán mindkét irányban jelentős torlódás lassítja a haladást, ezért érdemes alternatív útvonalat keresni.
A hőség nemcsak a városokban, hanem az utakon is próbára teszi az autósokat. Az M1-es autópálya mindkét irányában jelentős torlódás alakult ki, különösen a Tata és Tatabánya közötti szakaszon. A perzselő kánikulában araszolni kimerítő a sofőröknek, ezért aki teheti, érdemes alternatív útvonalat választania.
Hosszú kocsisor az M1-es autópálya mindkét irányában
Az Útinform tájékoztatása szerint a Budapest felé tartó oldalon, Bicske irányába a nagy forgalom miatt több helyen is telítettek a sávok, a közlekedés szakaszosan halad. Győr felé 8–10 kilométeres, Budapest irányába pedig 10–13 kilométeres torlódással kell számolni. Bár a Tata és Tatabánya csomópontok közötti útfelújítási munkák befejeződtek, az élénk forgalom miatt a dugók lassan enyhülnek csak.
Mostantól így lehet közlekedni az M1-es autópályán: térképen a változások
Így kerülhetik el a dugót
Aki szeretné elkerülni a hőségben való várakozást, annak érdemes a főutakat választania. A Győr felé haladók a 13-as főúton, majd a 813-as úton, Budapest irányába tartók pedig a 10-es főút vagy az 1-es főút felé kerülhetnek. Ezeken a szakaszokon ugyan szintén nagyobb lehet a forgalom, de a teljes megállást elkerülhetik az autósok.
GALÉRIA: Képeken az M1-es lévő hatalmas torlódás