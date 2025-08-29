augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

27°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Baleset bénítja az M1-est az országhatár felé

Címkék#rendőrség#m1#autópálya

Több kilométeres torlódás alakult ki a 18-as kilométernél történt baleset miatt. A forgalom az M1-es autópálya érintett szakaszán jelentősen lelassult.

Kemma.hu

Az M1-es autópálya baleset az országhatár felé vezető oldalán történt, ahol a járművek csak lépésben haladnak. A torlódás hossza meghaladta a 3 kilométert, a rendőrség és a mentésben résztvevők a helyszínen dolgoznak. A közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

M1-es autópálya: teljes a káosz, inkább ne erre menj haza
M1-es autópálya: teljes a káosz, inkább ne erre menj haza

Torlódás az M1-es autópálya érintett szakaszán

A baleset miatt több sáv is részben lezárásra került, ami tovább nehezíti a közlekedést az M1-es autópálya 18-as kilométerénél. A szakemberek a mielőbbi helyreállításon dolgoznak, addig azonban az arra közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu