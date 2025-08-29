Baleset bénítja az M1-est az országhatár felé

Az M1-es autópálya baleset az országhatár felé vezető oldalán történt, ahol a járművek csak lépésben haladnak. A torlódás hossza meghaladta a 3 kilométert, a rendőrség és a mentésben résztvevők a helyszínen dolgoznak. A közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

M1-es autópálya: teljes a káosz, inkább ne erre menj haza

Torlódás az M1-es autópálya érintett szakaszán

A baleset miatt több sáv is részben lezárásra került, ami tovább nehezíti a közlekedést az M1-es autópálya 18-as kilométerénél. A szakemberek a mielőbbi helyreállításon dolgoznak, addig azonban az arra közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk.