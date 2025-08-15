augusztus 15., péntek

Mária névnap

26°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Több kilométeres gigadugó az M1-esen: két baleset is bénítja a forgalmat

Címkék#m1#Tatabánya-centrum#Útinform#baleset

Az M1-es főváros felé vezető oldalán két baleset is történt péntek reggel. Az eset jelentős fennakadást okoz az M1-es autópálya forgalmában.

Kemma.hu

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, két baleset történt a reggeli órákban.

M1-es autópálya, teljes a káosz
M1-es autópálya, teljes a káosz
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

M1-es autópálya: súlyos torlódásokra lehet számítani

Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál a belső sávot zárták le. Ott a torlódás már meghaladta a 3 km-t. A másik baleset a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál történt, két személyautó ütközött össze. A 26-os km-nél a belső sávot lezárták. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás közel 8 km-es.

 

FRISSÍTÉS: Mind a két helyszínen újra két sávon mehet a forgalom. A tatabányai szakaszon rohamosan fog megszűnni a torlódás de a Bicske és Herceghalom közötti szakaszon a korábbi 7-8 km-es torlódás csak nehezen fog feloszlani.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu