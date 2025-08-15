Több kilométeres gigadugó az M1-esen: két baleset is bénítja a forgalmat

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, két baleset történt a reggeli órákban.

M1-es autópálya, teljes a káosz

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

M1-es autópálya: súlyos torlódásokra lehet számítani

Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál a belső sávot zárták le. Ott a torlódás már meghaladta a 3 km-t. A másik baleset a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál történt, két személyautó ütközött össze. A 26-os km-nél a belső sávot lezárták. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás közel 8 km-es.

FRISSÍTÉS: Mind a két helyszínen újra két sávon mehet a forgalom. A tatabányai szakaszon rohamosan fog megszűnni a torlódás de a Bicske és Herceghalom közötti szakaszon a korábbi 7-8 km-es torlódás csak nehezen fog feloszlani.