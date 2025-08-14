augusztus 14., csütörtök

Karambol

1 órája

Újabb baleset és forgalomkorlátozás az M1-es autópályán

Címkék#m1#Sasfészek-tó#autópálya#Nagyigmánd#Tata

Hajnalban négy jármű ütközött össze Tata közelében az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Délelőtt újabb baleset lassította a forgalmat az M1-es autópálya Budapest irányába tartó szakaszán.

Kemma.hu

A hajnali baleset az M1-es autópálya 65-ös kilométerénél történt, Tata közelében, ahol négy gépjármű karambolozott. Délelőtt a főváros irányába, a Sasfészek-tó pihenőhelynél, a kiépített terelésben összeütközött egy személyautó és egy kamion, ami további fennakadásokat okozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.

M1-es autópálya, teljes a káosz
M1-es autópálya, teljes a káosz
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Forgalmi helyzet az M1-es autópálya Budapest irányában

Az utinform.hu közlése szerint a Sasfészek-tó pihenőhelynél, a 22-es kilométernél a sérült járműveket a forgalomtól elzárt területre vitték, de a torlódás még 2-3 kilométeres. Hegyeshalom irányába a 85-ös kilométernél, a Komárom/Nagyigmánd csomópontnál munkavégzés miatt sávzárás és lassulás várható, míg Budapest felé a 94-es és a 77-es kilométer között erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. 
 

