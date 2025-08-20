A pillanat töredéke is elég ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj - őrült ámokfutó az M1-esen

Egy figyelmetlen pillanat miatt kis híján súlyos baleset történt az M1-es autópálya Szárliget környéki szakaszán: egy kamion mellett haladó személyautó a terelés felé sodródott, oldalba találta a kamiont, majd driftelve állt meg a szalagkorlát mellett. Szerencsére senki sem sérült meg.

M1-es autópálya: kis híján súlyos balesetet okozott a figyelmetlen sofőr

Forrás: Kemma.hu

M1-es autópálya - a baleset részletei

Az esetet a MKIF Facebook oldalán posztolta. A baleset az M1-es autópálya külső sávjában történt. Egy gépkocsivezetőnek feltehetően egy pillanatra elterelődött a figyelme — a jármű a terelés felé rántotta a kormányt, elgázolta a tereléshez kitett táblákat, oldalba találta a mellette szabályosan haladó kamiont, majd driftelve csúszott meg, és a szalagkorlátnál állt meg. A mögötte haladó autó láthatóan villogott és kirakta a dupla-indexet figyelmeztetésként. Ő volt az első, aki kipattant az autójából, hogy segítsen a bajbajutott sofőrön.

Munkafolyamatok az M1-esen

A terelést az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkái indokolják: műszaki infrastruktúra karbantartása, hidak megerősítése, vészhelyzeti öblök és üzemi átjárók kialakítása. A jelenlegi hosszú terelés azért szükséges, hogy a mindennapi haladást zavartalanul biztosítsák az építkezés ideje alatt, és minimalizálják az 1 sávra szűkítés miatti forgalmi fennakadásokat. A változtatás az új ütem előkészítésének része, mely a teljes 2×2 sávos haladást fenn kívánja tartani.

Mi a tanulság?

Fontos figyelmeztetésként elemezzük a posztban szereplő jó tanácsokat:

Telefonnal ne vezess, kérd utastársad segítségét, vagy ha nincs más, állj meg biztonságos helyen.

Ha fáradt vagy, tedd félre a volánt — a megállás talán perceket vesz el, de megóvhatod magad és környezetedet egy balesettől.

A biztonságos távolság fenntartása alapvető minden forgalmi helyzetben.

Ez csupán egyike a számos balesetnek, amely nap mint nap történik az utakon. Itt a figyelmetlen sofőrnek szerencséje volt és sem magát, sem az autópályán közlekedő társait sem sodorta életveszélybe. Vigyázzunk az utakon!