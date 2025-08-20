augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

A pillanat töredéke is elég ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj - őrült ámokfutó az M1-esen

Címkék#figyelmetlen#M1#sofőr#baleset

Az MKIF újabb résszel jelentkezett „Megáll az ész” sorozatában. Az M1-es autópálya Szárligetnél található szakaszán egy személyautó sodródott a terelésbe, majd kamionnal ütközött, szerencsére sérülés nem történt.

Egy figyelmetlen pillanat miatt kis híján súlyos baleset történt az M1-es autópálya Szárliget környéki szakaszán: egy kamion mellett haladó személyautó a terelés felé sodródott, oldalba találta a kamiont, majd driftelve állt meg a szalagkorlát mellett. Szerencsére senki sem sérült meg. 

M1-es autópálya: kis híján súlyos balesetet okozott a figyelmetlen sofőr.
M1-es autópálya: kis híján súlyos balesetet okozott a figyelmetlen sofőr
Forrás:  Kemma.hu

M1-es autópálya - a baleset részletei

Az esetet a MKIF Facebook oldalán posztolta. A baleset az M1-es autópálya külső sávjában történt. Egy gépkocsivezetőnek feltehetően egy pillanatra elterelődött a figyelme — a jármű a terelés felé rántotta a kormányt, elgázolta a tereléshez kitett táblákat, oldalba találta a mellette szabályosan haladó kamiont, majd driftelve csúszott meg, és a szalagkorlátnál állt meg. A mögötte haladó autó láthatóan villogott és kirakta a dupla-indexet figyelmeztetésként. Ő volt az első, aki kipattant az autójából, hogy segítsen a bajbajutott sofőrön.

Munkafolyamatok az M1-esen

A terelést az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkái indokolják: műszaki infrastruktúra karbantartása, hidak megerősítése, vészhelyzeti öblök és üzemi átjárók kialakítása. A jelenlegi hosszú terelés azért szükséges, hogy a mindennapi haladást zavartalanul biztosítsák az építkezés ideje alatt, és minimalizálják az 1 sávra szűkítés miatti forgalmi fennakadásokat. A változtatás az új ütem előkészítésének része, mely a teljes 2×2 sávos haladást fenn kívánja tartani.

Mi a tanulság?

Fontos figyelmeztetésként elemezzük a posztban szereplő jó tanácsokat:

  • Telefonnal ne vezess, kérd utastársad segítségét, vagy ha nincs más, állj meg biztonságos helyen.
  • Ha fáradt vagy, tedd félre a volánt — a megállás talán perceket vesz el, de megóvhatod magad és környezetedet egy balesettől.
  • A biztonságos távolság fenntartása alapvető minden forgalmi helyzetben.

Ez csupán egyike a számos balesetnek, amely nap mint nap történik az utakon. Itt a figyelmetlen sofőrnek szerencséje volt és sem magát, sem az autópályán közlekedő társait sem sodorta életveszélybe. Vigyázzunk az utakon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu