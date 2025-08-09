Baleset az M1-es autópályán a 147-es kilométernél

Az M1-es autópálya érintett szakaszán a baleset miatt jelentős forgalmi fennakadás alakult ki. A hatóságok az érintett belső sávot lezárták, így a forgalom csak a külső sávokban haladhat, ami lassítja a haladást.

A karambol megbénította a forgalmat az M1-es autópálya egy szakaszán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

M1-es autópálya: forgalmi fennakadások lassítják a forgalmat

