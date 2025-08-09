Forgalmi fennakadás
1 órája
Baleset az M1-es autópályán a 147-es kilométernél
Az M1-es autópályán a 147-es km-nél baleset történt szombat délelőtt, amely miatt mindkét irányban lezárták a belső sávot. Az M1-es autópálya említett szakaszán kialakult torlódás több mint 10 kilométer hosszúra nőtt.
Az M1-es autópálya érintett szakaszán a baleset miatt jelentős forgalmi fennakadás alakult ki. A hatóságok az érintett belső sávot lezárták, így a forgalom csak a külső sávokban haladhat, ami lassítja a haladást.
M1-es autópálya: forgalmi fennakadások lassítják a forgalmat
