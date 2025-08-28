13 perce
25 kilométer dugó, torlódás és balesetek az M1-es autópályán
Nem könnyű nap van az ország legforgalmasabb autópályája és az azon közlekedők mögött. Az M1-es autópálya csütörtöki napja valóságosan káoszba torkollott. Balesetek és több, mint 25 kilométeres torlódások.
A csütörtöki nap nem volt egyszerű az M1-es autópálya történetében. Az ország legforgalmasabb autópályáján, mely egyben tranzit útvonal is balesetekkel, torlódásokkal és 25 kilométeres dugóval telt el a nap.
Nem volt egyszerű közlekedni csütörtöki napon az M1-es autópálya szakaszain
A kora reggeli órákban egy kisteherautó és egy tehergépjármű ütközött össze Bicske térségében, a 43-as kilométerkőnél, jelentősen megbénítva az arra közlekedőket.
Balesettel indult a nap az M1-es autópályán: egyre csak nő a torlódás
A kora délutáni órákban munkavégzés miatt zártak le egy sávot Komárom térségében, a 90-es kilométernél. Itt csaknem 12 kilométeres torlódás alakult ki. Ezzel szinte egy időben a főváros felé vezető oldalon, a 144-es kilométerkőnél terelés kiépítése miatt torlódott a forgalom több kilométeren keresztül.
A kora esti órákban baleset történt Tatabánya térségében az M1-es autópályán. Az 56-os kilométerkőnél csaknem 8 kilométeres torlódás alakult ki.