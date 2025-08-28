augusztus 28., csütörtök

M1-es autópálya

13 perce

25 kilométer dugó, torlódás és balesetek az M1-es autópályán

Címkék#Komárom#Tatabánya#m1#autópálya#baleset

Nem könnyű nap van az ország legforgalmasabb autópályája és az azon közlekedők mögött. Az M1-es autópálya csütörtöki napja valóságosan káoszba torkollott. Balesetek és több, mint 25 kilométeres torlódások.

Nagy Balázs

A csütörtöki nap nem volt egyszerű az M1-es autópálya történetében. Az ország legforgalmasabb autópályáján, mely egyben tranzit útvonal is balesetekkel, torlódásokkal és 25 kilométeres dugóval telt el a nap.

M1-es autópálya
Nem telt egyszerűen az M1-es autópálya csütörtöki napja.
Fotó: Jaromir / Forrás: Getty Images

Nem volt egyszerű közlekedni csütörtöki napon az M1-es autópálya szakaszain

A kora reggeli órákban egy kisteherautó és egy tehergépjármű ütközött össze Bicske térségében, a 43-as kilométerkőnél, jelentősen megbénítva az arra közlekedőket.

A kora délutáni órákban munkavégzés miatt zártak le egy sávot Komárom térségében, a 90-es kilométernél. Itt csaknem 12 kilométeres torlódás alakult ki. Ezzel szinte egy időben a főváros felé vezető oldalon, a 144-es kilométerkőnél terelés kiépítése miatt torlódott a forgalom több kilométeren keresztül.

A kora esti órákban baleset történt Tatabánya térségében az M1-es autópályán. Az 56-os kilométerkőnél csaknem 8 kilométeres torlódás alakult ki. 

