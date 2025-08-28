49 perce
12 kilométeres torlódás: ma is kerüld el az M1-es autópályát
A reggeli baleset után sem lett egyszerűbb közlekedni a megyében. Az M1-es autópályán most 10 kilométeres torlódás van.
A csütörtök reggeli baleset után sem egyszerűbb a közlekedés az M1-es autópályán. A 90-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében munkavégzés zajlik és csak egy sáv járható, ami miatt 12 kilométeres torlódás alakult ki. A torlódás egyre csak nő. - írja az útinform.
Az M1-es autópálya ellenkező oldalán sem egyszerűbb a helyzet
Az ellenkező oldalon, a főváros felé új terelés kiépítése miatt a 144-es kilométernél is több kilométeres a torlódás.
A reggel sem indult egyszerűen az M1-es autópályán. Baleset történt Bicske térségében. Ugyancsak csütörtök reggel a 13-as főúton árokba hajtott egy személygépjármű.
