Torlódás

59 perce

12 kilométeres torlódás: ma is kerüld el az M1-es autópályát

Címkék#Komárom#Bicske#m1#Hegyeshalom#Útinform#autópálya#baleset

A reggeli baleset után sem lett egyszerűbb közlekedni a megyében. Az M1-es autópályán most 10 kilométeres torlódás van.

Nagy Balázs

A csütörtök reggeli baleset után sem egyszerűbb a közlekedés az M1-es autópályán. A 90-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében munkavégzés zajlik és csak egy sáv járható, ami miatt 12 kilométeres torlódás alakult ki. A torlódás egyre csak nő. - írja az útinform.

M1, M1-es autópálya, dugó
10 kilométeres torlódás az M1-es autópályán.
Forrás: Beküldött

Az M1-es autópálya ellenkező oldalán sem egyszerűbb a helyzet

Az ellenkező oldalon, a főváros felé új terelés kiépítése miatt a 144-es kilométernél is több kilométeres a torlódás.

A reggel sem indult egyszerűen az M1-es autópályán. Baleset történt Bicske térségében. Ugyancsak csütörtök reggel a 13-as főúton árokba hajtott egy személygépjármű.

 

