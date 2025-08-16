Teljes a káosz az M1-esen: a tegnapi 23 kilométernyi horror után ma is lépésben araszol a sor

Aki ma az M1 autópálya felé veszi az irányt, kösse fel a gatyáját: a tegnapi brutális, 23 kilométernyi dugó után a helyzet ma sem javult. Az Útinform jelentései szerint egész napos, szakaszos torlódásokra és idegőrlő araszolásra kell számítani, főként a Hegyeshalom felé vezető oldalon.

Torlódások, dugók balesetek ma mindenből kap az M1-es

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ma is rémálom az utazás: az Útinform is megerősítette

Úgy tűnik, folytatódik a kálvária az M1-esen. A legfrissebb hivatalos információk is ezt támasztják alá. Az utinform.hu szerint:

"Erős a forgalom az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé a biatorbágyi terelésben. A 27-es km előtt 4-5 km a torlódás."

Ez a jelenség pedig nem egyedi: a járművek több szakaszon is csak lépésben tudnak haladni, a legnagyobb torlódások ismét a Tatabánya és Győr közötti részen, valamint a határátkelő felé közeledve alakultak ki.

A tegnapi 23 kilométeres dugó csak a kezdet volt?

Ahogy arról a tegnap beszámolt, csütörtökön egy elképesztő, 23 kilométernyi giga-dugó bénította meg a forgalmat Tatabánya térségében, ahol órákig szinte egyáltalán nem mozdult a sor. A mai tapasztalatok azt mutatják, hogy a probléma nem egyedi volt: az autópálya egyszerűen nem bírja a megnövekedett forgalmat, és a legkisebb fennakadás is azonnal kilométeres torlódást okoz.

Mit tegyél, ha útnak indulsz?

A szakértők azt javasolják, hogy aki teheti, ma már ne induljon el az M1-es autópályán. Ha mégis muszáj, készüljön fel a hosszú menetidőre, vigyen magával elegendő folyadékot, és az autóban is legyen elég üzemanyag. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjon a legfrissebb forgalmi helyzetről!