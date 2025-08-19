Likerecz Gyöngyi, a súlyemelés oroszlányi aranyembere, aki legyalulta a világot

A sportoló pályafutásának csúcspontja aztán 2002-ben, a csehországi Havířovban, a junior-világbajnokságon jött el. Mint ahogyan arról a 24 Óra is beszámolt akkoriban, Likerecz Gyöngyi a 75 kilósok mezőnyében három aranyérmet nyert Csehországban, a junior súlyemelő-világbajnokságon. Csodálatos teljesítményét lökésben 143 kilogrammos felnőtt világcsúccsal koronázta meg. Gyöngyike a lökés mellett szakításban és összetettben is aranyérmet vehetett át.

Az ekkor 19 éves oroszlányi lány a kínai Szun Tian-ni 142,5 kg-os rekordját adta át a múltnak. A vb előtt sérüléssel bajlódó világklasszis ismét bizonyította, hogy ő a legjobb súlycsoportjában. Csuklósérülése azonban nem zavarta, de az sem, hogy, a rajtlistán egy kínai induló vele azonos eredménnyel nevezett.

A keddi versenyen aztán kiderült, hogy nem volt miért aggódni, hiszen Likerecz magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé ázsiai riválisát, aki egyik fogásnemben sem tudta megszorítani. A magyar versenyző már szakításban is megpróbálkozott a 116 kilogrammos világcsúcs megdöntésével, egyelőre most sikertelenül.

Lökésben aztán elkápráztatta a cseh közönséget: 135-ön kezdett, majd következett a 140, végül a kínai Szun Tian-ni 142,5 kilogrammos felnőtt rekordját átírva 143 kilogrammot emelt.

A háromszoros világ- és Európa-bajnok Likerecz ezzel teljessé tette az éremgyűjteményét, hiszen a korosztályos vb-ken eddig minden aranyérmet begyűjtött, és onnan már csak a juniorok között szerzett elsőség hiányzott a kollekciójából. Mindez az edző édesapát, id. Likerecz Jánost igazolja, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Gyöngyike ne a felnőtt Európa-bajnokságon induljon (ott egyébként toronymagasan első lett volna, de Eb-aranyai már vannak), hanem a junior vb-re koncentráljon.