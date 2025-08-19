56 perce
Likerecz Gyöngyi, a súlyemelés oroszlányi aranyembere, aki legyalulta a világot
Oroszlány büszkeségének nevét máig emlegetik a súlyemelés szerelmesei. A hatalmas elszántsággal versenyző Likerecz Gyöngyi pályafutása rövid, de rendkívül fényes volt: ifjúsági Európa-bajnoki címektől világ- és junior-világbajnoki sikerekig, olimpiai pontszerzésig ívelt állomásai mind a magyar sport aranylapjaira kerültek.
Likerecz Gyöngyi 1983. május 28-án született Oroszlányban, egy igazi súlyemelő dinasztiában – édesapja és bátyjai is a sportágat űzték, így számára szinte természetes volt, hogy hét évesen csatlakozott hozzájuk. Oroszlány és a tatai edzőtábor bástyái lettek karrierjének alapjai.
Likerecz Gyöngyi sikerei
Első igazán nagy sikerei serdülőként jöttek: junior-világbajnoki (2002), 2× junior vb-3. (1998, 1999), junior Európa-bajnoki (1999), 3x serdülő Európa-bajnoki (1997, 1998, 1999) címet is szerzett. Már ekkor sejthető volt: nem akármilyen karrier előtt áll.
Olimpikon súlyemelő biztatására megmozdult OroszlányA sport az egészséges élet része.
A sportoló pályafutásának csúcspontja aztán 2002-ben, a csehországi Havířovban, a junior-világbajnokságon jött el. Mint ahogyan arról a 24 Óra is beszámolt akkoriban, Likerecz Gyöngyi a 75 kilósok mezőnyében három aranyérmet nyert Csehországban, a junior súlyemelő-világbajnokságon. Csodálatos teljesítményét lökésben 143 kilogrammos felnőtt világcsúccsal koronázta meg. Gyöngyike a lökés mellett szakításban és összetettben is aranyérmet vehetett át.
Az ekkor 19 éves oroszlányi lány a kínai Szun Tian-ni 142,5 kg-os rekordját adta át a múltnak. A vb előtt sérüléssel bajlódó világklasszis ismét bizonyította, hogy ő a legjobb súlycsoportjában. Csuklósérülése azonban nem zavarta, de az sem, hogy, a rajtlistán egy kínai induló vele azonos eredménnyel nevezett.
A keddi versenyen aztán kiderült, hogy nem volt miért aggódni, hiszen Likerecz magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé ázsiai riválisát, aki egyik fogásnemben sem tudta megszorítani. A magyar versenyző már szakításban is megpróbálkozott a 116 kilogrammos világcsúcs megdöntésével, egyelőre most sikertelenül.
Lökésben aztán elkápráztatta a cseh közönséget: 135-ön kezdett, majd következett a 140, végül a kínai Szun Tian-ni 142,5 kilogrammos felnőtt rekordját átírva 143 kilogrammot emelt.
A háromszoros világ- és Európa-bajnok Likerecz ezzel teljessé tette az éremgyűjteményét, hiszen a korosztályos vb-ken eddig minden aranyérmet begyűjtött, és onnan már csak a juniorok között szerzett elsőség hiányzott a kollekciójából. Mindez az edző édesapát, id. Likerecz Jánost igazolja, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Gyöngyike ne a felnőtt Európa-bajnokságon induljon (ott egyébként toronymagasan első lett volna, de Eb-aranyai már vannak), hanem a junior vb-re koncentráljon.
Nem véletlenül kapta meg ebben az évben később az „Év női sportolója” díjat Magyarországon.
Olimpiai kalandok Sydney-től Athénig
Likerecz Gyöngyi 2000-ben, Sydney-ben immár a női súlyemelés olimpiai debütálásakor versenyzett – és az 5. helyen zárt, ami pontszerzőként is nagy sikert jelentett. Négy évvel később, Athénban már csak egy hellyel maradt le a dobogóról, és végzett a 4. helyen.
LIKERECZ GYÖNGYI
sportága: súlyemelés
súlycsoportja: 75 kg
születési idő, hely: 1983. május 28., Oroszlány
klubja: Oroszlányi VSE
olimpiai eredménye: 5. hely a 2000-es sydneyi játékokon, 4. hely a 2004-es athéni játékokon
további kiemelkedő eredményei: világbajnok (2001), Európa-bajnok (2001), junior vb-1. (2002), szakítás: vb-1. (2001), Eb-1.(2001), junior vb-1. (2002), lökés: vb-1 (2001), Eb-1. (2001), junior vb-1 (2002), magyar bajnok (2001)
A Magyar Köztársaság akkori elnöke, Mádl Ferenc – a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter előterjesztésére – a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta részére.
Ám nem futott be hosszú karriert. Mindkét vállát, és a csuklóját is megműtötték rövid idő alatt, a gyógykezelés, a hosszú gyógytorna pedig lelkileg nagyon megviselte, miközben az állami ösztöndíja is elapadt. Így aztán 2004-ben, mindössze 21 évesen visszavonult a sportolástól sérülései miatt.
Likerecz Gyöngyi története nem csupán sikersztori – a magyar súlyemelés aranykorszaka, amely rövid idő alatt is maradandót alkotott. A fiatal korai visszavonulás után is követendő példaként él tovább számos sportoló számára.