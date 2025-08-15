augusztus 15., péntek

Kirakós a természet szerelmeseinek – Liget park Tatabányán

Próbáljátok ki játékunkat! Ha sikerül egy pompázatos képet láthattok a Liget parkról!

Kemma.hu

A Liget park Tatabányán az Óváros központjában helyezkedik el. A park a Vértesből lenyúló erdőrészlet, itt épült 1912-ben a bányakórház, 1917-ben a Népház, 1924-ben a Tulipános Ház, valamint a Gőzfürdő. 1926-ban itt állítottak emlékművet az első világháború bányász áldozatainak. Kedvelt fotózási helyszín. A  Liget park a mi képünkön is megjelenik, csak össze kell raknod.

Ligeti-parkban lévő Ligeti-tó.
Ligeti-park
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Tatabányai Liget park: Így rakd össze a képet

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview24pieceLigeti tó

Segítségül a teljes fotó:

Liget park
Liget park
Fotó: Sujbert Bianka / Forrás: 24. Óra

 

 

