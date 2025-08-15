Kirakós a természet szerelmeseinek – Liget park Tatabányán

A Liget park Tatabányán az Óváros központjában helyezkedik el. A park a Vértesből lenyúló erdőrészlet, itt épült 1912-ben a bányakórház, 1917-ben a Népház, 1924-ben a Tulipános Ház, valamint a Gőzfürdő. 1926-ban itt állítottak emlékművet az első világháború bányász áldozatainak. Kedvelt fotózási helyszín. A Liget park a mi képünkön is megjelenik, csak össze kell raknod.

Ligeti-park

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

