Kirakós a természet szerelmeseinek – Liget park Tatabányán
Próbáljátok ki játékunkat! Ha sikerül egy pompázatos képet láthattok a Liget parkról!
A Liget park Tatabányán az Óváros központjában helyezkedik el. A park a Vértesből lenyúló erdőrészlet, itt épült 1912-ben a bányakórház, 1917-ben a Népház, 1924-ben a Tulipános Ház, valamint a Gőzfürdő. 1926-ban itt állítottak emlékművet az első világháború bányász áldozatainak. Kedvelt fotózási helyszín. A Liget park a mi képünkön is megjelenik, csak össze kell raknod.
Tatabányai Liget park: Így rakd össze a képet
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes fotó:
