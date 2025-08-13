A Lidl akciós újdonsága forradalmasíthatja a takarítást otthon és útközben is

A Lidl ismét egy olyan háztartási eszközzel rukkol elő, amely nemcsak praktikus, hanem ár-érték arányban is nehezen felülmúlható.

Itt a Lidl legújabb terméke

Forrás: Magyar Nemzet

Kétfunkciós kialakítás a rugalmas takarításhoz

Augusztus 14-étől, csütörtöktől új, sokoldalú takarítási megoldással találkozhatnak a Lidl vásárlói: megérkezik a SilverCrest 2 az 1-ben akkus ciklon porszívó, amely kézi és padlóporszívóként egyaránt használható. Ez lehetővé teszi, hogy akár a nappali szőnyegét, akár az autó üléseit pillanatok alatt tisztává varázsoljuk.

A magyar Lidl boltokba is megérkezett a SilverCrest 2 az 1-ben akkus ciklon porszívó

Forrás: Lidl

A Lidl akciós újság szerint a készülék modern ciklontechnológiával működik, így nincs szükség porzsákra. A 600 milliliteres portartály egyszerűen üríthető, az EP10 szűrő pedig biztosítja, hogy a kifújt levegő rendkívül tiszta legyen, ami különösen előnyös allergiások számára – írta meg a mindmegette.hu is.

A csomag többféle porszívófejet tartalmaz, így könnyedén megbirkózik a kemény padlóval, szőnyeggel vagy akár a nehezebben elérhető sarkokkal is. Ez a sokoldalúság ideálissá teszi bármilyen helyiségben való használatra. A készülék ECO- és Boost-üzemmóddal rendelkezik, így energiatakarékos, vagy extra erős szívóerő is választható. A 22,2 voltos, 2500 mAh-s lítium-ion akkumulátor hosszú üzemidőt és gyors feltöltést kínál, hogy mindig készen álljon a munkára.

Akciós ár Lidl Plusz felhasználóknak

A Lidl akciós újságban megjelent SilverCrest porszívó 29 ezer 999 forintért kapható, azonban a Lidl Plusz alkalmazás felhasználói ötezer forintos kedvezményt kapnak, így csak 24 ezer 999 forintért vihetjük haza. Ez különösen vonzó ajánlat azoknak, akik modern, praktikus takarítóeszközt szeretnének kedvező áron beszerezni.