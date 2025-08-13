augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

22°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termék

2 órája

A Lidl akciós újdonsága forradalmasíthatja a takarítást otthon és útközben is

Címkék#Lidl#készülék#Lidl Plusz#porszívó#akció

Napokon belül egy új, sokoldalú háztartási segítőt kínál a Lidl, amely egyszerre könnyíti meg a mindennapi takarítást otthon, a konyhában vagy akár az autóban is. A kedvező ár és a rugalmas felhasználhatóság miatt várhatóan sok vásárló kosarában landol majd a Lidl újdonsága.

Kemma.hu

A Lidl ismét egy olyan háztartási eszközzel rukkol elő, amely nemcsak praktikus, hanem ár-érték arányban is nehezen felülmúlható.

Lidl, gőztisztító
Itt a Lidl legújabb terméke
Forrás:  Magyar Nemzet

Kétfunkciós kialakítás a rugalmas takarításhoz

Augusztus 14-étől, csütörtöktől új, sokoldalú takarítási megoldással találkozhatnak a Lidl vásárlói: megérkezik a SilverCrest 2 az 1-ben akkus ciklon porszívó, amely kézi és padlóporszívóként egyaránt használható. Ez lehetővé teszi, hogy akár a nappali szőnyegét, akár az autó üléseit pillanatok alatt tisztává varázsoljuk.

A magyar Lidl boltokba is megérkezett a SilverCrest 2 az 1-ben akkus ciklon porszívó
Forrás: Lidl

A Lidl akciós újság szerint a készülék modern ciklontechnológiával működik, így nincs szükség porzsákra. A 600 milliliteres portartály egyszerűen üríthető, az EP10 szűrő pedig biztosítja, hogy a kifújt levegő rendkívül tiszta legyen, ami különösen előnyös allergiások számára – írta meg a mindmegette.hu is.

A csomag többféle porszívófejet tartalmaz, így könnyedén megbirkózik a kemény padlóval, szőnyeggel vagy akár a nehezebben elérhető sarkokkal is. Ez a sokoldalúság ideálissá teszi bármilyen helyiségben való használatra. A készülék ECO- és Boost-üzemmóddal rendelkezik, így energiatakarékos, vagy extra erős szívóerő is választható. A 22,2 voltos, 2500 mAh-s lítium-ion akkumulátor hosszú üzemidőt és gyors feltöltést kínál, hogy mindig készen álljon a munkára.

Akciós ár Lidl Plusz felhasználóknak

A Lidl akciós újságban megjelent SilverCrest porszívó 29 ezer 999 forintért kapható, azonban a Lidl Plusz alkalmazás felhasználói ötezer forintos kedvezményt kapnak, így csak 24 ezer 999 forintért vihetjük haza. Ez különösen vonzó ajánlat azoknak, akik modern, praktikus takarítóeszközt szeretnének kedvező áron beszerezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu