Kihagyhatatlan újdonság a Lidl-ben: erre sokan fognak lecsapni

A Lidl augusztus 11-től új, kompakt és pénztárcabarát eszközt kínál vásárlóinak: megérkezik a Parkside akkus kompresszor és levegőpumpa. Ez a 2 az 1-ben berendezés nemcsak otthon, hanem útközben is jól jöhet – legyen szó autógumik felfújásáról, kerékpárok karbantartásáról vagy strandmatracok, sportlabdák gyors felfújásáról.

Kompresszor és levegőpumpa is a Lidl új terméke

Forrás: Lidl

2 az 1-ben a Lidl új készüléke

A készülék kompresszor funkciója akár 10 bar munkanyomásra képes, így az autós és kerékpáros feladatokat is könnyedén elvégzi. A levegőpumpa üzemmód ezzel szemben nagy légmennyiséget mozgat – körülbelül 380 liter/perc –, így ideális például felfújható medencékhez vagy matracokhoz.