Kihagyhatatlan újdonság a Lidl-ben: erre sokan fognak lecsapni

Címkék#eszköz#Lidl#készülék#Parkside#akció#termék

Hétfőtől egy sokoldalú, hordozható eszközzel bővül az üzlet kínálata. A Lidl új terméke autósoknak, bringásoknak és nyaralóknak egyaránt hasznos társ lehet.

Kemma.hu

A Lidl augusztus 11-től új, kompakt és pénztárcabarát eszközt kínál vásárlóinak: megérkezik a Parkside akkus kompresszor és levegőpumpa. Ez a 2 az 1-ben berendezés nemcsak otthon, hanem útközben is jól jöhet – legyen szó autógumik felfújásáról, kerékpárok karbantartásáról vagy strandmatracok, sportlabdák gyors felfújásáról.

Lidl
Kompresszor és levegőpumpa is a Lidl új terméke
Forrás: Lidl

2 az 1-ben a Lidl új készüléke

A készülék kompresszor funkciója akár 10 bar munkanyomásra képes, így az autós és kerékpáros feladatokat is könnyedén elvégzi. A levegőpumpa üzemmód ezzel szemben nagy légmennyiséget mozgat – körülbelül 380 liter/perc –, így ideális például felfújható medencékhez vagy matracokhoz.

Akkus kivitelének köszönhetően használata nem kötődik konnektorhoz, ami kifejezetten előnyös kirándulások, nyaralások, kempingezések során. Kompakt mérete révén könnyen szállítható, és mindig kéznél lehet a csomagtartóban vagy a garázsban. Fontos tudni, hogy az akkumulátor és a töltő külön vásárolható meg – írta meg a mindmegette.hu is.

A Parkside név régóta egyet jelent a megbízható és elérhető árú szerszámokkal, és az új akkus kompresszor is ebbe a sorba illeszkedik. A Lidl üzleteiben augusztus 11-től lesz kapható, a készlet erejéig, mindössze 11 999 forintos áron.

A tapasztalatok szerint a hasonlóan praktikus és jól árazott Parkside termékek gyorsan elfogynak, ezért érdemes az akció első napján betérni a legközelebbi Lidl áruházba. Az akció további részletei a Lidl friss akciós újságában találhatók meg.

 

