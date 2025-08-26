Itt a Lidl válasza, mikor nyit ki újra az esztergomi bolt

Másfél hét alatt megújul a Bánomi úti Lidl áruház, derült ki a cég a Kemma.hu-nak adott tájékoztásából. A bolt augusztus 24-én bezárt, de csak ideiglenesen,itt az újranyitás dátuma.

A Bánomi lakótelepnél levő Lidl zárt be

Forrás: Google Street View

Eddig tart a boltzár a Lidl-ben

Mint megírtuk: esztergomi üzletben vasárnap óriási akciókat hirdettek a romlandó termékekre, tömegek rohamozták meg a boltot, amely aznap délig volt nyitva. A zárva tartást már a honlapjukon is feltüntették. E-mailben kértünk bővebb tájékoztatást.

A cég elmondása szerint folyamatosan azon dolgoznak hogy a vásárlók számára a megfelelő kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítsanak.

Az esztergomi áruházban ennek érdekében szeptember 3-ig felújítás zajlik, majd szeptember 4-én reggel 7 órakor újranyit. Az épületben teljes épületgépészeti csere történik, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kap az áruház. Új légkezelő rendszert építenek be, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern led-világítást kap majd. Mindezeken túl a zöldterület is megújul: a korábbi, vihar okozta károkat helyreállítják.

Az eladótér is megújul: többek között új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeznek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várják majd vásárlóikat.

A személyzeti térben az étkezésre, öltözésre és a pihenőidő eltöltésére használt úgynevezett szociális helyiséget szintén tejleskörűen felújítják.