Boltzár

1 órája

Bezárt egy esztergomi Lidl - mondjuk, mi az oka

Megrohamozták a vásárlók az áruházat. A lakótelepnél lévő Lidl egy időre bezár, már a cég oldalán is kiírták.

Kemma.hu

Augusztus 24-én óriási akcióra toppantak be a Lidl esztergomi boltjába a vásárlók, aznap be is zárt az üzlet.

A Bánomi lakótelepnél levő Lidl zárt be
Forrás: Google Street View

Bezárt a Lidl: sorok álltak az akcióknál

A Bánomi lakótelepi Lidl a romlandó árukra, így például a zöldségekre hirdetett óriási akciót, tudtuk meg olvasónktól. Mint elmesélte: a vásárlók megrohamozták vasárnap délelőtt az üzletet, többen 2-3 bevásárlókocsinyi áruval távoztak.

A nagy akciózás oka az volt, hogy aznap délben ideiglenesen bezárt az áruház. Úgy tudjuk, hogy az árukészletet átszállítják másik áruházba, majd felújítják a boltot. 

A weboldalon is jelezték: zárva

A Lidl weboldalán a nyitva tartásnál már kiírták: a bolt jövő héten biztos zárva lesz. Esztergomban és környékén szerencsére nem ez az egy Lidl van: néhány perces autózásra, a Dobogókői úton is van egy hasonló méretű áruház. Ezen túl a közeli Dorogon, a Bányász köröndön található még üzletük. Emellett a Duna Esztergommal átellenes oldalán, Párkányban is található bolt. Így aki megszokta a cég termékeit, nem kell messzire mennie értük.

A cég sajtóosztályától kértünk pontos információkat a zárva tartás idejéről és a felújításról. Amint válasz érkezik, közöljük.

Mint megírtuk, Tatán egy Spar zárt be. Bár ott az ok nem ilyen előremutató: sajnos a Rákóczi utcai üzlet végleg lehúzta a rolót.

 

