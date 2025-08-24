1 órája
Bezárt egy esztergomi Lidl - mondjuk, mi az oka
Megrohamozták a vásárlók az áruházat. A lakótelepnél lévő Lidl egy időre bezár, már a cég oldalán is kiírták.
Augusztus 24-én óriási akcióra toppantak be a Lidl esztergomi boltjába a vásárlók, aznap be is zárt az üzlet.
Bezárt a Lidl: sorok álltak az akcióknál
A Bánomi lakótelepi Lidl a romlandó árukra, így például a zöldségekre hirdetett óriási akciót, tudtuk meg olvasónktól. Mint elmesélte: a vásárlók megrohamozták vasárnap délelőtt az üzletet, többen 2-3 bevásárlókocsinyi áruval távoztak.
A nagy akciózás oka az volt, hogy aznap délben ideiglenesen bezárt az áruház. Úgy tudjuk, hogy az árukészletet átszállítják másik áruházba, majd felújítják a boltot.
A weboldalon is jelezték: zárva
A Lidl weboldalán a nyitva tartásnál már kiírták: a bolt jövő héten biztos zárva lesz. Esztergomban és környékén szerencsére nem ez az egy Lidl van: néhány perces autózásra, a Dobogókői úton is van egy hasonló méretű áruház. Ezen túl a közeli Dorogon, a Bányász köröndön található még üzletük. Emellett a Duna Esztergommal átellenes oldalán, Párkányban is található bolt. Így aki megszokta a cég termékeit, nem kell messzire mennie értük.
A cég sajtóosztályától kértünk pontos információkat a zárva tartás idejéről és a felújításról. Amint válasz érkezik, közöljük.
Mint megírtuk, Tatán egy Spar zárt be. Bár ott az ok nem ilyen előremutató: sajnos a Rákóczi utcai üzlet végleg lehúzta a rolót.