augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

21°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

1 órája

Jákob Zoli teljesítette az esztergomi leukémiás Ádám kívánságát +VIDEÓ

Címkék#leukémia#Jákob Zoli#Esztergom#segítség

Esztergomban robogott a tűzpiros Ferrari, az esztergomi kisfiúval a fedélzetén. Jákob Zoli a belvárosban teljesítette a leukémiás kisfiú kívánságát.

Kemma.hu

Nemrég a Kemma.hu is írt az Esztergomban élő leukémiás Ádámról, aki két év küzdelem után búcsút mondhatott a rettegett kórnak. Ádám és édesanyja, Erika nemrég hatalmas élményben volt része, amelyet Jákob Zoli teljesített.

Esztergomban robogott a tűzpiros Ferrari, az esztergomi kisfiúval a fedélzetén. Jákob Zoli a belvárosban teljesítette a leukémiás kisfiú kívánságát.
A leukémiás Ádám kívánságát teljesítette Jákob Zoli
Forrás: 24 Óra

Leukémiás Ádám és családja hősiesen küzdött

A tízéves Ádám és családja élete szinte egyik napról a másikra fordult fel, amikor 2023-ban akut Lymphoblastos leukémia betegséget diagnosztizáltak nála. Erika egyedül neveli két gyerekét, Ádámot és nővérét, párja öt éve elhunyt. Így minden apró segítségnek örülnek - hát még a nagyobb meglepetéseknek, mint amilyenben nemrég volt részük.

Esztergomban a tűzpiros Ferrarival

A leukémiás kisfiú, Ádám egyik nagy álma volt ugyanis, hogy beülhessen egy Ferrariba. Édesanyja Jákob Zoli üzletembernek írt levelet, aki közismert jótékonykodásáról, Tatán is kisegített egy családot a bajból. A levél célba ért. Az üzletember pedig Esztergom felé vette az irányt tűzpiros Ferrarijával.

– Meglepetésnek szántuk Ádámnak, imádja a járműveket - árulta el a kisfiú anyukája. A meglepi pedig jól sikerült: Ádám elképedve állt az autó előtt - ám gyorsan felocsúdott, az autóban elmesélte Zolinak betegsége történetét és a kiállt megpróbáltatásokat. Az utazás végén elárulta azt is, hogy kamionos vagy mozdonyvezető szeretne lenni, majd Jákob Zolival "megszakértette" a Ferrari minden porcikáját.

Mint Erika a Kemma.hu-nak elmesélte: júniusban volt az utolsó kezelés, onnantól csak a kontrollokra járnak. Ádám lába ugyan még gyógyul, dolgoznak a gyógyuláson. A teljes tünetmentességet pedig 5 év után mondhatják ki az orvosok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu