1 órája
Jákob Zoli teljesítette az esztergomi leukémiás Ádám kívánságát +VIDEÓ
Esztergomban robogott a tűzpiros Ferrari, az esztergomi kisfiúval a fedélzetén. Jákob Zoli a belvárosban teljesítette a leukémiás kisfiú kívánságát.
Nemrég a Kemma.hu is írt az Esztergomban élő leukémiás Ádámról, aki két év küzdelem után búcsút mondhatott a rettegett kórnak. Ádám és édesanyja, Erika nemrég hatalmas élményben volt része, amelyet Jákob Zoli teljesített.
Leukémiás Ádám és családja hősiesen küzdött
A tízéves Ádám és családja élete szinte egyik napról a másikra fordult fel, amikor 2023-ban akut Lymphoblastos leukémia betegséget diagnosztizáltak nála. Erika egyedül neveli két gyerekét, Ádámot és nővérét, párja öt éve elhunyt. Így minden apró segítségnek örülnek - hát még a nagyobb meglepetéseknek, mint amilyenben nemrég volt részük.
"Ha anya nincs mellettem, nem élem túl"- vallomás a leukémiás 10 évestől
Esztergomban a tűzpiros Ferrarival
A leukémiás kisfiú, Ádám egyik nagy álma volt ugyanis, hogy beülhessen egy Ferrariba. Édesanyja Jákob Zoli üzletembernek írt levelet, aki közismert jótékonykodásáról, Tatán is kisegített egy családot a bajból. A levél célba ért. Az üzletember pedig Esztergom felé vette az irányt tűzpiros Ferrarijával.
– Meglepetésnek szántuk Ádámnak, imádja a járműveket - árulta el a kisfiú anyukája. A meglepi pedig jól sikerült: Ádám elképedve állt az autó előtt - ám gyorsan felocsúdott, az autóban elmesélte Zolinak betegsége történetét és a kiállt megpróbáltatásokat. Az utazás végén elárulta azt is, hogy kamionos vagy mozdonyvezető szeretne lenni, majd Jákob Zolival "megszakértette" a Ferrari minden porcikáját.
Mint Erika a Kemma.hu-nak elmesélte: júniusban volt az utolsó kezelés, onnantól csak a kontrollokra járnak. Ádám lába ugyan még gyógyul, dolgoznak a gyógyuláson. A teljes tünetmentességet pedig 5 év után mondhatják ki az orvosok.