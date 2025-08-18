Jákob Zoli teljesítette az esztergomi leukémiás Ádám kívánságát +VIDEÓ

Esztergomban a tűzpiros Ferrarival

A leukémiás kisfiú, Ádám egyik nagy álma volt ugyanis, hogy beülhessen egy Ferrariba. Édesanyja Jákob Zoli üzletembernek írt levelet, aki közismert jótékonykodásáról, Tatán is kisegített egy családot a bajból. A levél célba ért. Az üzletember pedig Esztergom felé vette az irányt tűzpiros Ferrarijával.

– Meglepetésnek szántuk Ádámnak, imádja a járműveket - árulta el a kisfiú anyukája. A meglepi pedig jól sikerült: Ádám elképedve állt az autó előtt - ám gyorsan felocsúdott, az autóban elmesélte Zolinak betegsége történetét és a kiállt megpróbáltatásokat. Az utazás végén elárulta azt is, hogy kamionos vagy mozdonyvezető szeretne lenni, majd Jákob Zolival "megszakértette" a Ferrari minden porcikáját.

Mint Erika a Kemma.hu-nak elmesélte: júniusban volt az utolsó kezelés, onnantól csak a kontrollokra járnak. Ádám lába ugyan még gyógyul, dolgoznak a gyógyuláson. A teljes tünetmentességet pedig 5 év után mondhatják ki az orvosok.