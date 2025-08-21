augusztus 21., csütörtök

Fedezd fel a szerencseboglárka varázslatos világát – Rakd ki a puzzle-t!

A szalagos szerencseboglárka lepke aprócska szépsége most a te kezedbe kerül! Ezzel a különleges puzzle-el minden korosztály elmerülhet a természet apró csodáiban, miközben fejleszti figyelmét és türelmét.

Fedezd fel a szerencseboglárka varázslatos világát – Rakd ki a puzzle-t!

Szerencseboglárka lepke az arany mezőn

Forrás: Veol.hu

Fotó: Fülöp Ildikó

A természet apró csodái közül a szalagos szerencseboglárka lepke különösen elbűvölő. Ezek a kis lepke avagy lepkék gyakran láthatók nyáron réteken, mezőkön, fűszálak között pihennek vagy röppenek.

Lepke aranymezőn
Lepke aranymezőn
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: veol.hu / Fülöp Ildikó

Minden egyes puzzle-darab újabb részletet tár fel a szalagos szerencseboglárka lepke életéből – a szárnyak apró mintázatát, a fűszálak játékos hajlását a szélben és a fény aranyló játékát a háttérben. Amikor a kép teljesen összeáll, egy harmonikus, nyugodt táj tárul elénk, ami tökéletesen visszaadja a nyári rétek varázsát. Összerakni ezt a puzzle-t nemcsak szórakoztató, hanem fejleszti a finom-motoros készségeket, a koncentrációt és a vizuális érzékelést is.

Így rakd össze a puzzle-t :  A szalagos szerencseboglárka lepke

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview24pieceLepkék aranyban

Segítségül a teljes fotó:

Lepke aranyban
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

 

 

