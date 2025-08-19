34 perce
„EGáborért dobog most minden szív” – sokkoló és emberre is veszélyes támadás érte a zebegényi gólyát
Megrázó eset történt a Dunakanyarban: egy szeretett fiatal gólyát súlyosan megsebesítettek. A lelőtt gólya története nemcsak a helyieket, hanem az egész országot felháborította, hiszen EGábor, a fiókából felnevelt madár eddig a közösség egyik kedvence volt. Most élet és halál között lebeg, miközben gazdája és segítői mindent megtesznek a felépüléséért.
Koradélután Zebegényből érkezett a hívás: a dunai strandon egy fiatal gólya állt szomorúan, egyik lábát maga mögött lógatva, tehetetlenül. A madár nem repült el, hagyta, hogy takaróval betakarják, türelmesen tűrte az emberek közeledését. Gyűrűje alapján azonnal kiderült, ki ő: EGábor a lelőtt gólya, a BirdMania madárpark egyik fiókája.
EGábor a lelőtt gólya meg története
- Amikor felhívtak Zebegényből, hogy egy gólya furcsán áll a strandon, még reménykedtem, hogy csak kimerült – idézi fel a történteket András, a BirdMania vezetője. A gondozók először áramütésre vagy törésre gyanakodtak, de a részletes vizsgálat elszörnyesztő felfedezést hozott: EGábor combján jól kivehető bemeneti és kimeneti seb éktelenkedett – lelőtték a gólyát.
„Nem vadászpuska volt” – halálos fegyver egy védett madár ellen
- A strand közepén nem tudtam alaposabban átnézni – mesélte a madárpark vezetője, András. – Hazahoztuk, és ott láttuk meg a szörnyűséget: egyértelműen golyó ütötte át a combját.
Az egyik hozzáértő ismerőse azonnal jelezte: nem hagyományos vadászfegyver nyomait látja. Sokkal inkább egy illegális, nagyteljesítményű, gázüzemű légfegyver lövedéke okozta a sérülést. Ez a fegyvertípus nemcsak védett madarakra veszélyes, de akár emberélet kioltására is alkalmas – Magyarországon teljesen törvénytelen a birtoklása.
- A seb alapján szinte biztos, hogy repülés közben találták el. Nem az első eset ez a környéken. Néhány hete egy ölyvet hoztunk el, tele söréttel, és két éve egy gólyafiókánkat is lelőtték Dömös mellett – sorolja keserűen András.
A sérülés körülményei:
- EGábor combján jól látható bemeneti és kimeneti seb volt.
- A lövedék egy illegális, nagyteljesítményű légfegyverből származhatott.
- Ez a fegyver Magyarországon törvénytelen, és emberélet kioltására is alkalmas.
- A lövés valószínűleg repülés közben érte a gólyát.
Válságos állapotban
EGábor antibiotikumot, fájdalomcsillapítót és gyulladáscsökkentőt kapott, de állapota napról napra változik. „Nagyon gyenge, rettentően elkeseredett vagyok. A legrosszabb, hogy a comb középtől elveszítheti a lábát. Ebbe bele is halhat, vagy örökre megnyomorodhat” – mondja a gondozó.
A madárpark vezetője hangsúlyozta: EGábor szelíd, békés természetű gólya, a takarót is tűrte, mintha érezte volna, hogy segíteni akarnak rajta. Éppen ez a bizalom és védtelenség teszi még szívszorítóbbá a történetet.
Felháborodás és nyomravezetői díj
A madárpark közösségi oldalán közzétett bejegyzés villámgyorsan terjedt, és hatalmas felháborodást váltott ki. „Először 100 ezer forintot ajánlottam fel nyomravezetői díjként, mostanra ez az összeg 400 ezerre emelkedett” – tette közzé András. A kommentelők között sokan szolidaritásukat fejezték ki, de akadtak olyanok is, akik szerint „nincs itt semmi látnivaló, a vadász nem lő gólyára”.
Több mint egy madár
EGábor nem csak egy gólya. Ő egy történet: arról, hogy mennyi szeretetet kaphat és adhat egy állat, ha bizalmat kap az embertől. Arról, hogy a természet mennyire védtelen, ha a fegyverhez jutó ember nem ismeri a határokat.
- Tegnapi posztomban írtam, hogy valahol örülnék, ha EGábor itt maradna. De azt is írtam, hogy tudom, hogy itt sincs nagyobb biztonságban, mint vonulás közben. Sem áramtól, sem puskás véglénytől.
Nem gondoltam, hogy ilyen hamar igazolódik, és ennyire tragikus módon - írta a posztban András.
EGábor története egyszerre szívszorító és felháborító. András indulatosan fogalmazott: „Annak, aki fegyvert emelt EGáborra, azt kívánom, hogy száradjon le neki az, aminek a méretbéli hiányosságát fegyverrel kompenzálja.” Durva szavak ezek – de nem kevesebb düh van mögöttük, mint amit bárki érezne, aki végignézi, hogy egy ártatlan, védett állatot értelmetlen brutalitással életveszélybe sodornak.
EGáborért most mindenki drukkolhat. Hogy talpra áll-e, még kérdéses. De abban biztosak lehetünk: története felnyitotta az emberek szemét. Hogy fegyvert emelni egy gólyára nem csak törvénybe ütköző, hanem embertelen, szégyenteljes cselekedet.