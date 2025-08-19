„EGáborért dobog most minden szív” – sokkoló és emberre is veszélyes támadás érte a zebegényi gólyát

Koradélután Zebegényből érkezett a hívás: a dunai strandon egy fiatal gólya állt szomorúan, egyik lábát maga mögött lógatva, tehetetlenül. A madár nem repült el, hagyta, hogy takaróval betakarják, türelmesen tűrte az emberek közeledését. Gyűrűje alapján azonnal kiderült, ki ő: EGábor a lelőtt gólya, a BirdMania madárpark egyik fiókája.

A lelőtt gólya szomorúan és segítségre várva állt egy lábon a Duna-parton

Forrás: Facebook/BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont

EGábor a lelőtt gólya meg története

- Amikor felhívtak Zebegényből, hogy egy gólya furcsán áll a strandon, még reménykedtem, hogy csak kimerült – idézi fel a történteket András, a BirdMania vezetője. A gondozók először áramütésre vagy törésre gyanakodtak, de a részletes vizsgálat elszörnyesztő felfedezést hozott: EGábor combján jól kivehető bemeneti és kimeneti seb éktelenkedett – lelőtték a gólyát.

„Nem vadászpuska volt” – halálos fegyver egy védett madár ellen

- A strand közepén nem tudtam alaposabban átnézni – mesélte a madárpark vezetője, András. – Hazahoztuk, és ott láttuk meg a szörnyűséget: egyértelműen golyó ütötte át a combját.

Az egyik hozzáértő ismerőse azonnal jelezte: nem hagyományos vadászfegyver nyomait látja. Sokkal inkább egy illegális, nagyteljesítményű, gázüzemű légfegyver lövedéke okozta a sérülést. Ez a fegyvertípus nemcsak védett madarakra veszélyes, de akár emberélet kioltására is alkalmas – Magyarországon teljesen törvénytelen a birtoklása.

- A seb alapján szinte biztos, hogy repülés közben találták el. Nem az első eset ez a környéken. Néhány hete egy ölyvet hoztunk el, tele söréttel, és két éve egy gólyafiókánkat is lelőtték Dömös mellett – sorolja keserűen András.

A sérülés körülményei:

EGábor combján jól látható bemeneti és kimeneti seb volt.

A lövedék egy illegális, nagyteljesítményű légfegyverből származhatott.

Ez a fegyver Magyarországon törvénytelen, és emberélet kioltására is alkalmas.

A lövés valószínűleg repülés közben érte a gólyát.

Válságos állapotban

EGábor antibiotikumot, fájdalomcsillapítót és gyulladáscsökkentőt kapott, de állapota napról napra változik. „Nagyon gyenge, rettentően elkeseredett vagyok. A legrosszabb, hogy a comb középtől elveszítheti a lábát. Ebbe bele is halhat, vagy örökre megnyomorodhat” – mondja a gondozó.