Új fejlemények a lelőtt gólya ügyében

Reménysugár villant fel EGábor, a lelőtt gólya történetében. A BirdMania madárpark vezetője, András arról számolt be, hogy az elvégzett röntgen negatív lett: a lövedék nem érte a csontot, és nem maradt idegen test a sebben.

A lelőtt gólya, EGábor kapott egy második esélyt. Van remény a gyógyulásra.

Forrás: Facebook/BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont

A lelőtt gólya újra talpra állhat

„Ha a csontot sértette volna, vagy bent maradt volna a lövedék, azonnal műteni kellett volna Budapesten. De így egyelőre elég a seb gondozása” – mondta a gondozó. Azt is hozzátette, hogy egy sérült állat oda-vissza cibálása Budapestre nem túl szerencsés dolog és elég komplikált, ezért úgy döntött, hogy az Esztergomban nyílt állatklinikára viszi EGábort, és ott röntgenezték meg a lábát a modern felszerelésekkel berendezett kórházban.

A jó hír ellenére az állapota továbbra sem megnyugtató. A gólya combját átható lövés sebezte meg, amely izmot, ideget és eret is érinthetett. „Ez olyan, mintha egy nyársat döftek volna át rajta” – fogalmazott András. A madár most gyenge, aluszékony, és étvágytalan, de van tartaléka, ezért bíznak abban, hogy felépül.

A következő hetek döntik el, mennyire lesz maradandó a sérülés. Előfordulhat, hogy EGábor sánta marad, vagy nem tudja többé teljes értékűen használni a lábát. Az viszont biztos: idén már nem repül el, a BirdManiánál tölti a telet.

Nő a nyomravezetői díj

Az eset óriási felháborodást váltott ki. A nyomravezetői díj mára elérte a félmillió forintot, és várhatóan tovább is nőhet. „Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb valaki beszélni fog – akár egy dicsekvő elkövető, akár egy szomszéd, aki hallotta a lövéseket” – mondta a gondozó.

András hozzátette: a legnagyobb félelme most az, hogy EGábor két testvéréről nincs hír. A három fiatal gólya eddig együtt járt a környéken, így fennáll a veszélye, hogy a másik kettő is célponttá vált.

Emberre is halálos fegyver

Ahogy korábban írtuk, EGábort egy emberre is veszélyes nagyteljesítményű, gázzal hajtott légfegyverrel lőtték le. Ez Magyarországon illegális, de a „csendes vadkármentesítés” eszközeként több vadász is használja. A sérülés részleteiről itt írtunk.