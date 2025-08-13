Ez tatabánya legveszélyesebb kereszteződése a rendőrség szerint

Megtudtuk, hogy melyik Tatabánya legveszélyesebb kereszteződése. A város egyik legforgalmasabb és legkritikusabb közlekedési pontján, az Ipari park közelében található Környei út és a Búzavirág utca kereszteződésében egyre gyakrabban történnek balesetek. Ezt támasztják alá a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai is.

A rendőrség most elárulta, hogy melyik Tatabánya legveszélyesebb kereszteződése

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A rendőrség szerint a leggyakoribb közlekedési hibák hátterében a figyelmetlenség áll, amely számos alapvető szabály megszegéséhez vezet.

Tatabánya legveszélyesebb kereszteződése

Az elmúlt években több komoly baleset történt a területen, amelyekről a Kemma.hu is beszámolt:

2025 júliusában ráfutásos balesetben három autó ütközött össze, ami nemcsak a rendőröknek, hanem a tűzoltóknak is adott munkát.

2023 júliusában két személyautó és egy kamion karambolozott Tatabányán az Ipari parki kereszteződénél

karambolozott Tatabányán az Ipari parki kereszteződénél 2023 novemberében két személyautó karambolozott a Búzavirág utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésében.

2017 szeptemberében baleset miatt félpályás útlezárás nehezítette a közlekedést a Búzavirág utcában.

A forgalmas kereszteződésben nap mint nap komoly kihívást jelent a biztonságos áthaladás, főként csúcsidőben, amikor a személyautók mellett teherforgalom is terheli az utakat.

Épül a turbókörforgalom

Most azonban jelentős változás várható. Tatabánya egy újabb mérföldkőhöz érkezett a közlekedésfejlesztésben: hamarosan elindulhat az Ipari Park város felőli bejáratának korszerűsítése. Ennek részeként egy többsávos turbókörforgalom épülhet a Búzavirág utca és a Rákóczi Ferenc út találkozásánál.

Mint arról a Kemma.hu is korábban beszámolt, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében, 1,3 milliárd forintos támogatásból valósulhat meg. A projekt célja nemcsak a közlekedés gyorsítása, hanem a balesetek számának és súlyosságának csökkentése is, ami hosszú távon biztonságosabbá teheti Tatabánya egyik legforgalmasabb csomópontját.

