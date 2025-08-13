25 perce
Ez tatabánya legveszélyesebb kereszteződése a rendőrség szerint
Tatabányán számos kereszteződésben fordulnak elő balesetek, amelyek komoly közlekedési problémákat okoznak. A rendőrség most elárulta, hogy melyik a város legveszélyesebb kereszteződése.
Megtudtuk, hogy melyik Tatabánya legveszélyesebb kereszteződése. A város egyik legforgalmasabb és legkritikusabb közlekedési pontján, az Ipari park közelében található Környei út és a Búzavirág utca kereszteződésében egyre gyakrabban történnek balesetek. Ezt támasztják alá a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai is.
A rendőrség szerint a leggyakoribb közlekedési hibák hátterében a figyelmetlenség áll, amely számos alapvető szabály megszegéséhez vezet.
Tatabánya legveszélyesebb kereszteződése
Az elmúlt években több komoly baleset történt a területen, amelyekről a Kemma.hu is beszámolt:
- 2025 júliusában ráfutásos balesetben három autó ütközött össze, ami nemcsak a rendőröknek, hanem a tűzoltóknak is adott munkát.
- 2023 júliusában két személyautó és egy kamion karambolozott Tatabányán az Ipari parki kereszteződénél
- 2023 novemberében két személyautó karambolozott a Búzavirág utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésében.
- 2017 szeptemberében baleset miatt félpályás útlezárás nehezítette a közlekedést a Búzavirág utcában.
A forgalmas kereszteződésben nap mint nap komoly kihívást jelent a biztonságos áthaladás, főként csúcsidőben, amikor a személyautók mellett teherforgalom is terheli az utakat.
Épül a turbókörforgalom
Most azonban jelentős változás várható. Tatabánya egy újabb mérföldkőhöz érkezett a közlekedésfejlesztésben: hamarosan elindulhat az Ipari Park város felőli bejáratának korszerűsítése. Ennek részeként egy többsávos turbókörforgalom épülhet a Búzavirág utca és a Rákóczi Ferenc út találkozásánál.
Mint arról a Kemma.hu is korábban beszámolt, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében, 1,3 milliárd forintos támogatásból valósulhat meg. A projekt célja nemcsak a közlekedés gyorsítása, hanem a balesetek számának és súlyosságának csökkentése is, ami hosszú távon biztonságosabbá teheti Tatabánya egyik legforgalmasabb csomópontját.
Szerinted melyik a legveszélyesebb kereszteződés Tatabányán, vagy Komárom-Esztergomban?