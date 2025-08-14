augusztus 14., csütörtök

Biztonság

42 perce

Meg fogsz lepődni: ez Tata legveszélyesebb kereszteződése

Címkék#rendőrség#kereszteződés#Bacsó Béla út#Almási utcára#legveszélyesebb#forgalom#város#szabály#autó

A város szívében, a forgalmas 1-es úton van az egyik legkritikusabb csomópont Tatán. A rendőrség szerint ez a város legveszélyesebb kereszteződése.

Kemma.hu

Sokan meglepődhetnek, hogy melyik Tata legveszélyesebb kereszteződése a rendőrség szerint. Az biztos, hogy valószínűleg elsőre senki sem erre tippelne. Pedig aki már hajtott ki innen az bizony jól tudja, hogy bizony résen kell lenni, ha el akarjuk kerülni a koccanást. 

A rendőrség szerint a Bacsó Béla úton van a város legveszélyesebb kereszteződése
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy Tata egyik legkritikusabb közlekedési pontja a Bacsó Béla út (1. számú főút), a Gombkötő utca és a Bezerédi utca találkozása. 

Tata legveszélyesebb kereszteződése

A rendőrök szerint mind számszerűen, mind pedig a balesetek súlyosságának szempontjából ez a legveszélyesebb kereszteződés a városban. A Bacsó Béla úton halad át az 1-es úti forgalom is, ezért főleg csúcsidőben egymás után, sorban érkeznek az autók, és a Bezerédi utcából kihajtóknak nagyon figyelniük kell, hogy biztonságosan be tudjanak sorolni. A kihajtást pedig megnehezíti, hogy néhány méterrel távolabb, a szemben lévő Gombkötő utcából is ki lehet kanyarodni a Bacsó Bélára, így ha az autós nem veszi észre a szemből érkező kanyarodót, könnyen kisebb ütközés lehet a vége.

Vicces, mégis bonyolult

Ahogy arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, még mindig sokak számára nem teljesen egyértelmű a közlekedési szabályok alkalmazása Tatán, különösen a Bacsó Béla út és az Almási utca kereszteződésében. A Magyar Közút véleménye után most újabb szakértő nyilatkozott, hogy segítsen tisztázni a helyzetet.

A vita középpontjában az áll, hogy a Bacsó Béla útról az Almási utcára kanyarodó autósoknak hogyan szabad besorolniuk. Egyesek szerint csak kis ívben lehet kanyarodni, vagyis szabálytalan, ha valaki azonnal a bal sávba húzódik irányjelzés nélkül. A szakértők azonban rámutatnak: a kanyarodáskor követni kell az 1-es főút jelzéseit, ahol az egy sávból akár két sávba is érkezhetünk. Így engedélyezett, hogy azonnal a bal sávba soroljunk, de persze az ilyenkor kötelező irányjelzést használni kell.

Korábbi cikkünkben elárultuk, hogy melyik Tatabánya legveszélyesebb kereszteződése. Most pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerinted melyik csomópont a legkritikusabb Tatán, illetve Komárom-Esztergom vármegyében. 

 

