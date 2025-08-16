2 órája
Ez a TOP 3 legveszélyesebb kereszteződés Komárom-Esztergomban
Halálutak és balesetek. Ez Komárom-Esztergom három legveszélyesebb kereszteződése. A rendőrség elárulta az okokat.
Komárom-Esztergom megye útjain számos baleset történik évente, ám vannak olyan pontok, ahol különösen nagy a veszély. A megyei rendőrség legfrissebb adatai szerint három kereszteződés emelkedik ki súlyosságukban és baleseti számukban, amelyekre kiemelten figyelni kell. Mutatjuk a vármegye legveszélyesebb kereszteződéseit.
Egymást érik a tragikus balesetek vármegyénkben is. Sok közülük a kereszteződésekben történik. megkérdeztük a rendőrséget, hogy az ataik szerint mellyek Komárom-Eszergom legveszélyesebb csomópontjai, illetve miért.
–Mind számszerűen, mind pedig a balesetek súlyosságának szempontjából ezek a csomópontok számítanak a legkritikusabbak a megyében – mondta a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékese.
A három legveszélyesebb kereszteződés a következő:
- Tatabánya, Környei út (8135. számú összekötő út) és Búzavirág utca kereszteződése
- Tata, Bacsó Béla út (1. számú főút) – Gombkötő utca – Bezerédi utca találkozása
- A 10-es számú főút és a 117-es számú elkerülő út kereszteződése
Miért itt történik a legtöbb baleset?
A rendőrségi tapasztalatok alapján a leggyakoribb ok a figyelmetlenség. Ez számos közlekedési szabály megszegéséhez vezet, ami gyakran balesethez is vezethet.
– A legkritikusabb pontokon az elsőbbségi szabályok be nem tartása a leggyakoribb hiba – nyilatkozta a rendőrség. – Sokan nem figyelnek eléggé a táblákra, útburkolati jelekre vagy a forgalmi helyzetre, és emiatt nem adják meg az elsőbbséget a szabályosan haladóknak. Ez különösen veszélyes kereszteződésekben és körforgalmaknál, ahol a gyors döntések és a pontos figyelem elengedhetetlen.
Irányjelzés és kanyarodási hibák
A sofőrök gyakran elmulasztják a megfelelő irányjelzést is. Az irányváltás – legyen az sávváltás, előzés vagy kanyarodás – minden esetben időben és egyértelműen jelezni kell.
– Az irányjelzés hiánya kiszámíthatatlanná teszi a forgalmat, és könnyen veszélyes helyzeteket idéz elő – figyelmeztetett a rendőrség.
Különösen komoly szabálysértés a kanyarodási szabályok megszegése, például balra kanyarodáskor az érkező forgalom figyelmen kívül hagyása, vagy a gyalogosok és kerékpárosok részére való elsőbbség meg nem adása.
Hogyan kerüljük el a baleseteket?
A hatóságok folyamatosan dolgoznak a közlekedésbiztonság javításán, legyen szó táblák, jelzések átgondolásáról, forgalomszabályozásról vagy figyelemfelhívó kampányokról. Azonban a közlekedők felelőssége pótolhatatlan.
– A legfontosabb a figyelem, az előrelátás és a szabályok betartása minden résztvevő részéről – hangsúlyozták a szakemberek. Csak így lehet csökkenteni a balesetek számát és megóvni mindenki biztonságát a megye útjain.
