Ez a TOP 3 legveszélyesebb kereszteződés Komárom-Esztergomban

Komárom-Esztergom megye útjain számos baleset történik évente, ám vannak olyan pontok, ahol különösen nagy a veszély. A megyei rendőrség legfrissebb adatai szerint három kereszteződés emelkedik ki súlyosságukban és baleseti számukban, amelyekre kiemelten figyelni kell. Mutatjuk a vármegye legveszélyesebb kereszteződéseit.

Komárom-Esztergom legveszélyesebb kereszteződései a 10-es úton, Tatán és Tatabányán vannak

Egymást érik a tragikus balesetek vármegyénkben is. Sok közülük a kereszteződésekben történik. megkérdeztük a rendőrséget, hogy az ataik szerint mellyek Komárom-Eszergom legveszélyesebb csomópontjai, illetve miért.

–Mind számszerűen, mind pedig a balesetek súlyosságának szempontjából ezek a csomópontok számítanak a legkritikusabbak a megyében – mondta a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékese.

A három legveszélyesebb kereszteződés a következő:

Miért itt történik a legtöbb baleset?

A rendőrségi tapasztalatok alapján a leggyakoribb ok a figyelmetlenség. Ez számos közlekedési szabály megszegéséhez vezet, ami gyakran balesethez is vezethet.

– A legkritikusabb pontokon az elsőbbségi szabályok be nem tartása a leggyakoribb hiba – nyilatkozta a rendőrség. – Sokan nem figyelnek eléggé a táblákra, útburkolati jelekre vagy a forgalmi helyzetre, és emiatt nem adják meg az elsőbbséget a szabályosan haladóknak. Ez különösen veszélyes kereszteződésekben és körforgalmaknál, ahol a gyors döntések és a pontos figyelem elengedhetetlen.

Irányjelzés és kanyarodási hibák

A sofőrök gyakran elmulasztják a megfelelő irányjelzést is. Az irányváltás – legyen az sávváltás, előzés vagy kanyarodás – minden esetben időben és egyértelműen jelezni kell.

– Az irányjelzés hiánya kiszámíthatatlanná teszi a forgalmat, és könnyen veszélyes helyzeteket idéz elő – figyelmeztetett a rendőrség.

Különösen komoly szabálysértés a kanyarodási szabályok megszegése, például balra kanyarodáskor az érkező forgalom figyelmen kívül hagyása, vagy a gyalogosok és kerékpárosok részére való elsőbbség meg nem adása.