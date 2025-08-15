Halálutak nyomában: ez a legveszélyesebb kereszteződés a 10-es úton

Megtudtuk, hogy melyik a 10-es főút legveszélyesebb kereszteződése. A térség egyik legforgalmasabb és legkritikusabb közlekedési pontján egyre gyakrabban történnek balesetek. Ezt támasztják alá a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai is.

A rendőrség most elmondta, hogy melyik a legveszélyesebb kereszteződés a 10-es út mentén

Forrás: 24 Óra/Google Maps

A rendőrség szerint a leggyakoribb közlekedési hibák hátterében a figyelmetlenség áll, amely számos alapvető szabály megszegéséhez vezet.

A 10-es út legveszélyesebb kereszteződése

Kiemelkedően sok a baleset a 10-es számú főút és a 117-es számú elkerülő út találkozásánál a rendőrség adatai szerint. Bár már lámpa irányítja a forgalmat még mindig kiemelten balesetveszélyes a kereszteződés, amelyet mind a balesetek száma, mind azok súlyossága is igazol.

Az elmúlt évek eseményei alapján több tragikus eset történt ezen a térségben: