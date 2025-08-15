1 órája
Halálutak nyomában: ez a legveszélyesebb kereszteződés a 10-es úton
Sok baleset történik az esztergomi úton is. A rendőrség most elmondta, hogy melyik a legveszélyesebb kereszteződés a 10-es út mentén.
Megtudtuk, hogy melyik a 10-es főút legveszélyesebb kereszteződése. A térség egyik legforgalmasabb és legkritikusabb közlekedési pontján egyre gyakrabban történnek balesetek. Ezt támasztják alá a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai is.
A rendőrség szerint a leggyakoribb közlekedési hibák hátterében a figyelmetlenség áll, amely számos alapvető szabály megszegéséhez vezet.
A 10-es út legveszélyesebb kereszteződése
Kiemelkedően sok a baleset a 10-es számú főút és a 117-es számú elkerülő út találkozásánál a rendőrség adatai szerint. Bár már lámpa irányítja a forgalmat még mindig kiemelten balesetveszélyes a kereszteződés, amelyet mind a balesetek száma, mind azok súlyossága is igazol.
Az elmúlt évek eseményei alapján több tragikus eset történt ezen a térségben:
- 2025 áprilisában egy súlyos baleset következtében a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy beszorult sérültet.
- 2024 júliusában két gépkocsi ütközött össze Táton a 117-es főút és az Esztergomi út kereszteződésénél; a tűzoltók áramtalanították a járműveket, az utasok pedig saját erejükből tudtak kiszállni.
- 2024 áprilisában egy autó sofőrje, aki nem használta a biztonsági övét, ütközött kamionnal Esztergom és Tát között a 117-es úton.
- 2024 márciusában halálos baleset történt, amikor egy gépjármű az árokba borult az adott útszakaszon.
- 2023 júniusában egy karambol során egy jármű az oldalára borult a 117-es főút 13-as kilométerénél.
