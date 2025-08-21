1 órája
Legendás történetek és legek a legszebb magyar városokból +interaktív fotók
A szépség relatív, de most egy friss felmérésől kiderült, hogy melyek a legszebb történelmi magyar települések. A tízes listából három olyat mutatunk most be, amely mindegyike egy, vagy akár több rekordot is magáénak tudhat amellett, hogy a legszebb magyar városok egyike. Olyan történeteket mesélünk és olyan inteaktív fotókat, videókat is mutatunk, ami még a helyieknek is meglepetés lehet, hát még azoknak, akik turistaként szerettek bele ezekbe a helyekbe.
Akkor és most fotókkal mutatjuk be a legszebb magyar városokat, még pontosabban, Komárom-Esztergom vármegyei legszebb történelmi városait. Bizony, tőlünk is került be a minap elkészült impozáns tízes listára két település, de kicsit ki is tekintünk, és a Dunakanyarba is ellátogatunk. Az interaktív képek mellett pedig egy különleges történetet is hozunk, és bemutatjuk azt is, milyen látnivalók miatt érdemes ezeket felkeresni akár még most nyáron, vagy majd az őszi szünetben. Lássuk hát Esztergom, Tata és Visegrád titkait, legjeit, érdekességeit és kincseit!
A legszebb magyar városok egyike őrzi a legöregebb városházát
Esztergomban áll az ország egyik legöregebb városházája. A több száz éves épület eredetileg Bottyán János, vagy közismert nevén Van Bottyán háza volt. A Rákóczi-szabadságharc legendás hadvezére Esztergomban született. A végvári vitézként is helytálló katonaember 1683-ban részt vett Esztergom visszafoglalásában a törököktől, főhadnagyi rangban pedig a város lovasságának parancsnokává nevezték ki. 1685-ben megvédte a várat a budai Sejtán Ibrahim pasa támadása ellen is. 1698-ban I. Lipót a házat nemesi kúriává minősítette a Buda 1686-os visszafoglalásánál tanúsított kiemelkedő vitézségéért, kivette az épületet a város hatósága alól, ami adómentességet és szabad italmérést is jelentett.
Az épület az 1720-as években már városházaként működött, vagyis mintegy 300 éve az. Többször átépítették, aztán, ahogy a Wikipedia írja, 1770-ben villámcsapás miatt leégett, mai formájában pedig 1773 óta áll.
Így szaladt át a 20. század az ország legöregebb polgármesteri hivatalánFotók: Fortepan
A sokat látott történelmi épületet egyébként jelenleg épp felújítják, a minap a Bottyán utcai homlokzatot takaró állványzatot már el is bontotta a kivitelező. A Bottyán-palotában a nagy munka két éve kezdődött, ha végeznek, nem csak akadálymentes lesz, de régi pompájában is fog ragyogni.
Az esztergomi bazilika és egyéb látnivalók
Persze, ha már a királyvárosról beszélünk, meg kell említenünk a székesegyházat is. Az esztergomi bazilika Magyarország legnagyobb egyházi épülete, az altemplomtól a kupola gömbjéig 100 méter magas, mellyel az ország egyik legmagasabb épülete is. Ha már kupola, nemrég újult meg ez is, mind kívül, mind belül. És nem kevesebb, mint 413 lépcsőfokot megmászva mi is körbenézhetünk a tetejéről a kupolatúráknak hála.
Következő interaktív fotónkon pedig az mutatjuk meg, mennyit változott 125 év alatt a környezete és maga a bazilika.
Esztergomban járva nem érdemes kihagyni
- a Keresztény Múzeumot, amely hazánk leggazdagabb egyházi gyűjteménye. Európai és honi emlékeket egyaránt őriznek itt. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria után a harmadik legjelentősebb festészeti gyűjtemény várja itt a látogatókat.
- a Babits-villát, amely nemcsak az irodalomkedvelőknek érdekes. Ma emlékházként működik, és az író egykori autogramfala is megtekinthető itt.
- a Vármúzeumot,
- a Balassa Bálint Múzeumot,
- Szent Tamás-hegyet se, amely kis kápolnájával bájos ékszedobozként magasodik Esztergom fölé, szemezve a bazilika kupolájával,
- és a dzsámi se, amely a Török Birodalom legtávolabbi észak-nyugati vallási épülete, amely megmaradt.
Nézd meg, milyen a legszebb magyar történelmi városok egyike madártávlatból!
GALÉRIA: Esztergom legimpozánsabb kilátása (Fotó: F.M.)Fotók: Feleki Marietta
További kirándulástippeket is adunk korábbi cikkünkben.
Plusz érdekesség: az 1912-ben megnyitott Szent István Strandfürdő ma is üzemel, sőt, első volt anno a maga nemében itthon. A Strandfürdőben található a 110 éves műemlékké nyilvánított fedett uszoda is. Itt készítette André Kertész a világhírű fotóját, a Víz alatt úszót, 1917-ben.
Az eredeti, szerzői kontaktfotó pedig nem más, mint a világsztár Sir Elton John tulajdona.
Visegrád, a Dunakanyar bájos ékköve
Visegrádot sem kell bemutatni senkinek, mi viszont innen is egy érdekességet hoztunk. A következő interaktív fotón azt nézhetjük meg, hogynézett ki a hatvanas években és milyen ma Görgey Artúr honvédtábornok és hadügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legtehetségesebb hadvezérének visegrádi háza. Bizony, nem csak a Salamon-toronyról, a fellegvárról és mesés panorámájáról híres az ország egyik legkisebb városa.
Tata, az egyik legromantikusabb magyar kisváros
Itt mindegy, hogy egy Fellner Jakab által tervezett épület előtt állunk, vagy épp valamelyik múzeumba (például a Kuny Domokosba vagy épp a Német Nemzetiségibe) térünk be, esetleg „csak” a Harangláb előtt sétálunk az biztos, hogy a történelem egy-egy fontos és érdekes pillanatába pillanthatunk be. Tata az a város, ahol félórás séta alatt évszázadokat utazhatunk az időben.
Például a következő interaktív fotón látható Haranglábtól pár perc sétával már a Tatai-várnál és az Esterházy-kastélynél lehetünk, innen nem mssze tanított az ország tévés fizikaprofesszora, Öveges József piarista szerzetes a mai Eötvös József Gimnázium előjében.
Innen ismét csak pár száz méter, és már a Kálvária-dombon találhatjuk magunkat, ahol felettünk az ég, alattunk pedig évmilliók, ugyanis a szabadtéri geológiai múzeum az őstörténeti korok nyomait, fosszíliáit őrzi.
És akkor a Cseke-tóról, ahol a műromok kedvelt esküvői fotós helyszín is, vagy épp az ország legrégebben működő szállodájáról még nem is beszéltünk.
A legszebb magyar történelmi városok ranglistája
- Eger
- Visegrád
- Pécs
- Esztergom
- Szentendre
- Szeged
- Sopron
- Tata
- Gyula
- Balatonfüred
A Csodás Magyarország által készített online felmérés alapján készült a lista, amelyben egyébként Eger szinte minden korosztályban az élen végzett, egyedül a 65 év felettiek körében szorult hátrébb, ahol Esztergom bizonyult a legnépszerűbb településnek. Eger egyébként 19 százalékkal nyert, míg Esztergom összességében a voksok 9 százalékát gyűjtötte be, Tata pedig ötöt. Érdekesség: a 65 évnél idősebbek között Kőszeg és Fehérvár is bekerült a tizes listára, és Tata volt a harmadik legnépszerűbb. Ugyanakkor Visegrád például a fiatalok egyik nagy kedvence: náluk harmadik lett, míg Esztergom csak a 9.