Legendás történetek és legek a legszebb magyar városokból +interaktív fotók

Akkor és most fotókkal mutatjuk be a legszebb magyar városokat, még pontosabban, Komárom-Esztergom vármegyei legszebb történelmi városait. Bizony, tőlünk is került be a minap elkészült impozáns tízes listára két település, de kicsit ki is tekintünk, és a Dunakanyarba is ellátogatunk. Az interaktív képek mellett pedig egy különleges történetet is hozunk, és bemutatjuk azt is, milyen látnivalók miatt érdemes ezeket felkeresni akár még most nyáron, vagy majd az őszi szünetben. Lássuk hát Esztergom, Tata és Visegrád titkait, legjeit, érdekességeit és kincseit!

A legszebb magyar városok egyike Esztergom. De nem csak innen hozunk most érdekességeket

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A legszebb magyar városok egyike őrzi a legöregebb városházát

Esztergomban áll az ország egyik legöregebb városházája. A több száz éves épület eredetileg Bottyán János, vagy közismert nevén Van Bottyán háza volt. A Rákóczi-szabadságharc legendás hadvezére Esztergomban született. A végvári vitézként is helytálló katonaember 1683-ban részt vett Esztergom visszafoglalásában a törököktől, főhadnagyi rangban pedig a város lovasságának parancsnokává nevezték ki. 1685-ben megvédte a várat a budai Sejtán Ibrahim pasa támadása ellen is. 1698-ban I. Lipót a házat nemesi kúriává minősítette a Buda 1686-os visszafoglalásánál tanúsított kiemelkedő vitézségéért, kivette az épületet a város hatósága alól, ami adómentességet és szabad italmérést is jelentett.

Az épület az 1720-as években már városházaként működött, vagyis mintegy 300 éve az. Többször átépítették, aztán, ahogy a Wikipedia írja, 1770-ben villámcsapás miatt leégett, mai formájában pedig 1773 óta áll.