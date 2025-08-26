Kiderült, kik birtokolják a legszebb konyhakerteket Oroszlányban

Idén is megméretették magukat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Oroszlányi falunapon a konyhakerteket nevelők. Megtudtuk, kik nevelték a legszebb konyhakerteket, mutatjuk a nyertesek névsorát!

Megvannak a legszebb konyhakertek Oroszlányban

Legszebb konyhakertek: itt vannak a díjazottak!

Több kategóriában is díjazták a legszebb konyhakerteket:

Volt balkon kategória

A Balkon kategória második helyezettje Merhaut Istvánné lett, első és harmadik helyezettet nem választottak.