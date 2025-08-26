augusztus 26., kedd

Kiderült, kik birtokolják a legszebb konyhakerteket Oroszlányban

Címkék#Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat#Oroszlányi falunap#konyhakert

Oroszlányban immár harmincadszor rendezték meg a falunapot. Kihirdették azt is, kik birtokolják a legszebb konyhakerteket.

Kemma.hu

Idén is megméretették magukat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Oroszlányi falunapon a konyhakerteket nevelők. Megtudtuk, kik nevelték a legszebb konyhakerteket, mutatjuk a nyertesek névsorát!

legszebb konyhakertek
Megvannak a legszebb konyhakertek Oroszlányban
Fotó: Dougal Waters / Forrás:  Getty Images / Illusztráció

Legszebb konyhakertek: itt vannak a díjazottak!

Több kategóriában is díjazták a legszebb konyhakerteket:

  • Volt balkon kategória

A Balkon kategória  második helyezettje Merhaut Istvánné lett, első és harmadik helyezettet nem választottak.

 

  • Mini 50 m2-ig 

A Mini 50 négyzetméterig kategória első helyezettje Danis Pálné és Kelemen Elemér, a második helyet Kis Péter és felesége szerezte meg, a harmadik helyet pedig Kátai-Pál Nóra bitorolja. 

  • Normál, 50 m2 felett

A Normál 50 négyzetméter feletti kategóriában különdíjas lett Mészáros Béláné és fia, Méhes Gyula és felesége, Tóth Istvánné és Magócs Anna. Ugyanebben a kategóriában két első hely született: Illeg Pálné illetve Kis Balázsné és családja, úgyszint két második hely született: Molnár Károly és párja, illetve Tőkés Sándor és felesége örülhettek a díjnak. Harmadik helyen Bíró József és Bíró Józsefné végzett. 

  • Zártkert 1. Zöldséges

A Zöldséges zártkert kategória egy második helyezettet választott, aki nem más lett, mint Schauer Istvánné

  • Zártkert 2. Gyümölcsös

  A Gyümölcsös kategóriában pedig két második hely született: Varga György és felesége, illetve Marton Béla és felesége együttesen lettek másodikak.

  • Zártkert 3. Vegyes

A Zártkert Vegyes kategóriában pedig három első hely lett kiosztva: Pulay Sándor és Kozma Gabriella, Szép Lídia és családja,  valamint Csizmadia Józsefné. 

 

