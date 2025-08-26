2 órája
Kiderült, kik birtokolják a legszebb konyhakerteket Oroszlányban
Oroszlányban immár harmincadszor rendezték meg a falunapot. Kihirdették azt is, kik birtokolják a legszebb konyhakerteket.
Idén is megméretették magukat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Oroszlányi falunapon a konyhakerteket nevelők. Megtudtuk, kik nevelték a legszebb konyhakerteket, mutatjuk a nyertesek névsorát!
Legszebb konyhakertek: itt vannak a díjazottak!
Több kategóriában is díjazták a legszebb konyhakerteket:
- Volt balkon kategória
A Balkon kategória második helyezettje Merhaut Istvánné lett, első és harmadik helyezettet nem választottak.
- Mini 50 m2-ig
A Mini 50 négyzetméterig kategória első helyezettje Danis Pálné és Kelemen Elemér, a második helyet Kis Péter és felesége szerezte meg, a harmadik helyet pedig Kátai-Pál Nóra bitorolja.
- Normál, 50 m2 felett
A Normál 50 négyzetméter feletti kategóriában különdíjas lett Mészáros Béláné és fia, Méhes Gyula és felesége, Tóth Istvánné és Magócs Anna. Ugyanebben a kategóriában két első hely született: Illeg Pálné illetve Kis Balázsné és családja, úgyszint két második hely született: Molnár Károly és párja, illetve Tőkés Sándor és felesége örülhettek a díjnak. Harmadik helyen Bíró József és Bíró Józsefné végzett.
- Zártkert 1. Zöldséges
A Zöldséges zártkert kategória egy második helyezettet választott, aki nem más lett, mint Schauer Istvánné
- Zártkert 2. Gyümölcsös
A Gyümölcsös kategóriában pedig két második hely született: Varga György és felesége, illetve Marton Béla és felesége együttesen lettek másodikak.
- Zártkert 3. Vegyes
A Zártkert Vegyes kategóriában pedig három első hely lett kiosztva: Pulay Sándor és Kozma Gabriella, Szép Lídia és családja, valamint Csizmadia Józsefné.