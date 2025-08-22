55 perce
Íme a TOP 10 legjobb pizzéria: bakancslistás heyek a vendégek szerint
Pizza-rajongók figyelem! Ha ropogós tésztára, autentikus ízekre és igazi olasz hangulatra vágysz itt a helyed. Ez a 10 legjobb pizzéria Komárom-Esztergom megyében!
Komárom-Esztergom megye gazdag gasztronómiai kínálatában a pizza egyre népszerűbb, hiszen a hagyományos magyar konyha mellett egyre több hely kínál minőségi, kreatív változatokat. A következőkben 10 legjobb pizzéria és pizzát kínáló hely kerül bemutatásra, amelyek Google Maps, utazói értékelések és helyi TOP listák alapján különösen nagy népszerűségnek örvendenek. Esztergomtól Tatáig, Komáromtól Neszmélyig megtalálhatod, hol élvezhető igazán a pizza élménye a megyében.
A 10 legjobb pizzéria Komárom-Esztergom megyében
A lista nem a saját szubjektív ízlésünk alapján készült: a Google Maps vendégértékelései és azok száma adták az alapot, valamint azt is figyelembe vettük, hogy az adott pizzéria mennyire számít kiemelkedőnek a környékén. Így állt össze Komárom-Esztergom megye 10 legjobb pizzériája. Mutatjuk, emylik hány hány pontot, csillagot kapott a vendégektől, és hányan értékelték.
Tatabánya
- SD Coffee Bar & Pizza - 4,9 (237 értékelés)
- Pomo Korzó - 4,6 (3030)
- Bazsalito Pizzéria - 4,7 (201)
Tata
- Balentino - 4,9 (662)
- Zsigmond Terasz & Pince - 4,7 (876) - A Dining Guide-nál ez a hely lett a legjobb dunántúli pizzéria egyébként.
Komárom
- Nana Pizza - 4,7 (878)
Környe
- Parázs Bisztró és Pizzéria - 4,7 (160)
Neszmély
- Tramonto - 4,6 (335)
Tardos
- Gorba-Bisztró - 4,4 (971)
Esztergom
- Gatto Rosso Olasz Étterem & Pizzeria Esztergom - 4,8 (348)
Nem férhetett fel minden remek pizzéria a listára, sok helyet érdemes még felfedezni. Nyugodtan próbáljatok ki új éttermeket, ahol még nem jártatok, de ez a TOP 10 mindig megbízható választás.
Ha felcsigáztuk az étvágyad, böngészd további TOP10-es listáinkat is!
Ezt se hagyd ki!
Pesti István séf új étterme a klasszikus magyar ízekre fókuszál: fedezd fel a részleteket!
Évszázados pincében sül a Dunántúl legjobb pizzája
Michelin-csillagok után paprikás: Pesti István séf különleges ízekkel nyit éttermetÚj célt tűzött ki maga elé Pesti István.