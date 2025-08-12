augusztus 12., kedd

Titok

1 órája

Évszázados pincében sül a Dunántúl legjobb pizzája

Címkék#Zsigmond Terasz & Pince#pizzéria#Dunántúl

A Zsigmond Terasz & Pince egy különleges hely, ahol a nápolyi stílus és a tatai panoráma találkozik. Utánanéztünk, hogy mi lehet a titka a Dunántúl legjobb pizzéria tésztájának.

Goletz-DeáK Viktória

Tatán, a festői Eszterházy sétányon, közvetlenül a város jelképének számító Tatai-vár mellett bújik meg egy igazán különleges vendéglátóhely: a Zsigmond Terasz & Pince. Ez a hely az elmúlt időszakban nemcsak a helyiek kedvence lett, hanem az ország gasztronómiai térképén is egyre meghatározóbb szereplővé vált. Idén először került be a dunántúli legjobb pizzéria, a Dining Guide Top 50 pizzéria listájának élmezőnyébe.   

Forrás: Zsigmond Terasz & Pince - Tata/Facebook

A helyet Kiss Gábor tulajdonossal beszélgettük, aki a Dining Guide friss eredményeiről is mesélt. Mint mondta, a 10. hely a listán az eddigi legjobb eredményük, és nagyon büszkék rá.

A legjobb pizzéria a Zsigmond teraszon 

– Az elmúlt években folyamatosan jelen vagyunk a Dining Guide rangsoraiban, de eddig inkább az alternatív vendéglátóhelyek kategóriájában szerepeltünk. Most először külön kategóriaként jelentek meg a pizzériák, és mi az első évben a legjobbak közé kerültünk. Ez egy nagy elismerés a csapatnak és a vendégeinknek is – mondta Kiss Gábor aki Petroczy Balázzsal és Lengyel Miklóssal közösen vezeti a helyet. A tulajdonos elárulta, hogy nemcsak a pizzák ízével, hanem a környezettel is szeretnének különleges élményt nyújtani.
– A pizzáinkat egy régi, évszázados pincében készítjük, ami sok szempontból kihívás, hiszen a környezet nem ideális a tészták hosszú kelesztéséhez, mégis úgy érzem, hogy ez a helyszín ad egyfajta egyedi karaktert az egésznek. A tészta akár 48-72 órán át is keleszthető nálunk, ez adja meg a pizzáink különleges állagát és ízét.

A nápolyi stílus újragondolva 

A pizzák a nápolyi hagyományokat követik, ugyanakkor a feltétekben és az ízekben megjelenik a kreativitás és a magyar kistermelők iránti elkötelezettség.
– Nem ragaszkodunk kizárólag olasz alapanyagokhoz. Sok magyar kézműves szalámit, sajtot használunk, és környékbeli termelőktől szerezzük be a friss zöldségeket. Fontos, hogy a pizzánk ne legyen egyszerű, de ne is túlzó, inkább egyensúlyra törekszünk az ízekben.

Forrás: Zsigmond Terasz & Pince - Tata/Facebook

A tulajdonos azt is elmondta, hogy a receptek folyamatosan változnak, mindig kísérleteznek új ízkombinációkkal:

  • hetente változnak a szezonális pizzáik, és olykor a klasszikus magyar ízeket is feldolgoznak egy kicsit másképp 
  • mostanában nagyon népszerű a sonkás-gombás pizza prágai sonkával és kukoricakrémmel, ami egy izgalmas, de jól működő párosítás

Gasztroélmény a panorámával

A terasz különleges atmoszférája a város szívében, az Öreg-tóra nyíló kilátás miatt is sok vendéget vonz.
– A romantikus vacsoráktól a baráti összejövetelekig, vagy csak egy spontán pizzaevésig ideális a helyszín – mondja Kiss Gábor, aki szerint a helyszín, a panoráma és a gondosan elkészített pizzák együttesen teszik felejthetetlenné az élményt.

A hely pedig mindig nyitott az újdonságokra, idén augusztus 20-án egy különleges hawaii pizzával készülnek. Na nem az ország születésnapja alkalmából. Kiss Gábortól megtudtuk, hogy aznak van a nemzetközi hawaii pizza nap. 
– Tudom, hogy sokan megosztó véleménnyel vannak a hawaii pizzáról, de mi egy kis csavarral, sajátos módon adjuk elő, hogy mégis különleges legyen. A tervek szerint csak a nemzetközi hawaii pizza nap alkalmából, a hosszú hétvégén lesz kapható ez a pizza.

Tata gasztronómiája

A város egyébként az elmúlt években több gasztronómiai elismerést is begyűjtött. 2023-ban például a Platán Gourmet kapta meg az Audi–Dining Guide Év Étterme díjat, a 42 Restaurant pedig szintén országos figyelmet kapott.
– Nagyon jó látni, hogy Tata nemcsak történelmi város, hanem egyre fontosabb gasztroközpont is – mondja Kiss Gábor, aki reméli, hogy pizzériájuk továbbra is országos szinten meghatározó szereplő lesz.

A tulajdonos azt is elárulta, hogy folyamatosan járja a budapesti és vidéki pizzériákat, hogy tanuljon és inspirálódjon.
– Nekem nagyon kedvencem a budapesti Pizzica, ahol tipikus olasz szelet pizzákat árulnak. Emellett a római stílus is nagyon közel áll hozzám  – árulta el.

A tatai pizzéria példája jól mutatja, hogy a gasztronómia nem csak a receptekről szól, hanem a helyszínről, a tradícióról, a kreativitásról és a közösségről is. Ahogy Kiss Gábor fogalmazott:
– Ez az egész csak a fantasztikus személyzet és a hűséges vendégeink nélkül nem valósulhatna meg.

Így a tatai panoráma, a kemence melege és a gondosan összeállított ízek együtt teszik a Zsigmond Terasz & Pincét nemcsak a város, hanem az egész régió egyik legizgalmasabb gasztronómiai célpontjává.

 

