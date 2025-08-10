Most már hivatalos, ez a Dunántúl legjobb pizzériája

A legjobbak között a tatai Zsigmond Terasz & Pince, amely beverekedte magát a Dining Guide Top 50 pizzéria listáján a legjobb húsz közé. A rangos elismerés szerint ez a hely a legjobb pizzéria a Dunántúlon, ahol a nápolyi stílus és a tatai panoráma találkozik.

A Dining Guide szerint Tatán a legjobb pizzéria a Tata-vár tövében alálható

Forrás: Zsigmond Terasz & Pince - Tata/Facebook

A kemencék előtt most már tényleg éles a mezőny. A Dining Guide Top 50 pizzéria listájának legújabb szakaszába léptünk, ahol már csak egy hajszál választja el a szereplőket a legjobb tíztől. A 10–19. helyezettek között feltűnt a tatai Zsigmond Terasz & Pince is, amely nem csupán a város, de az egész régió gasztronómiai térképén is egyre meghatározóbb szereplő.

A 10. legjobb pizzéria Tatán van

A Zsigmond Terasz & Pince a festői Eszterházy sétányon, közvetlenül a tatai vár mellett működik, és nemcsak a pizzájával, hanem elhelyezkedésével is különleges élményt kínál. A vendégek az Öreg-tóra nyíló kilátásban gyönyörködhetnek, miközben nápolyi ihletésű pizzákat kóstolhatnak, amelyeket prémium magyar és olasz alapanyagokból készítenek. A kemencében sült tésztákon a feltétek gondosan válogatottak, az ízek pedig egyszerre modernek és hagyománytisztelők. A terasz hangulata romantikus vacsorákhoz, baráti összejövetelekhez és spontán gasztroélményekhez is tökéletes díszletet ad.

A hely egyre stabilabban szerepel a szakmai rangsorokban is. 2023-ban a Dining Guide alternatív vendéglátóhelyeket ajánló kiadványában is szerepelt a Zsigmond Terasz & Pince. Akkor a közösségi oldalukon úgy fogalmaztak: szerencsések, hogy ilyen elismeréseket kapnak, de ez csak fantasztikus személyzetük és hűséges vendégeik nélkül nem valósulhatna meg. Most pedig már ott vannak a közvetlen élmezőny kapujában is.