Most már hivatalos, ez a Dunántúl legjobb pizzériája
Tata újabb elismeréssel büszkélkedhet a hazai gasztronómiai térképen. A Dining Guide szerint Tatán a legjobb pizzéria a Tata-vár tövében található.
A legjobbak között a tatai Zsigmond Terasz & Pince, amely beverekedte magát a Dining Guide Top 50 pizzéria listáján a legjobb húsz közé. A rangos elismerés szerint ez a hely a legjobb pizzéria a Dunántúlon, ahol a nápolyi stílus és a tatai panoráma találkozik.
A kemencék előtt most már tényleg éles a mezőny. A Dining Guide Top 50 pizzéria listájának legújabb szakaszába léptünk, ahol már csak egy hajszál választja el a szereplőket a legjobb tíztől. A 10–19. helyezettek között feltűnt a tatai Zsigmond Terasz & Pince is, amely nem csupán a város, de az egész régió gasztronómiai térképén is egyre meghatározóbb szereplő.
A 10. legjobb pizzéria Tatán van
A Zsigmond Terasz & Pince a festői Eszterházy sétányon, közvetlenül a tatai vár mellett működik, és nemcsak a pizzájával, hanem elhelyezkedésével is különleges élményt kínál. A vendégek az Öreg-tóra nyíló kilátásban gyönyörködhetnek, miközben nápolyi ihletésű pizzákat kóstolhatnak, amelyeket prémium magyar és olasz alapanyagokból készítenek. A kemencében sült tésztákon a feltétek gondosan válogatottak, az ízek pedig egyszerre modernek és hagyománytisztelők. A terasz hangulata romantikus vacsorákhoz, baráti összejövetelekhez és spontán gasztroélményekhez is tökéletes díszletet ad.
A hely egyre stabilabban szerepel a szakmai rangsorokban is. 2023-ban a Dining Guide alternatív vendéglátóhelyeket ajánló kiadványában is szerepelt a Zsigmond Terasz & Pince. Akkor a közösségi oldalukon úgy fogalmaztak: szerencsések, hogy ilyen elismeréseket kapnak, de ez csak fantasztikus személyzetük és hűséges vendégeik nélkül nem valósulhatna meg. Most pedig már ott vannak a közvetlen élmezőny kapujában is.
Rangos elismerésben részesült a tatai Zsigmond Terasz & Pince
Tata gasztronómiai életét egyébként az utóbbi években rendre elismerik: 2023-ban a város másik ikonikus étterme, a Platán Gourmet érdemelte ki az Audi–Dining Guide Év Étterme díjat, miközben a 42 Restaurant is komoly elismerésben részesült. Ezen az új listán viszont már a pizzériák állnak a reflektorfényben, és a Zsigmond Terasz & Pince újabb lépést tett afelé, hogy országos szinten is meghatározó szereplővé váljon.
Finom pizza és csodás látvány
Ha valaki még nem kostolta a tatai pizzéria kínálatát, annak érdemes az ebédet összekötni egy tartalmas tatai kirándulással. A város egész évben remek úti cél, ahol a természeti szépségek, történelmi épületek és nyugodt kisvárosi hangulat különleges egységet alkotnak.
Tata legismertebb látványossága kétségkívül az Öreg-tó, amely Magyarország egyik legrégebbi mesterséges tava, és egyben a város szíve. A tó körüli sétány a helyiek és a turisták kedvence: akár gyalog, akár kerékpárral indulunk neki, a hét kilométeres vízparti kör remek kikapcsolódás. A tó körül szinte mindig találkozni vízimadarakkal – kacsákkal, récékkel, sirályokkal, sőt, ősztől tavaszig vadludakkal is, amelyek évről évre ezrével érkeznek telelni a Tatai Vadlúd Sokadalom apropóján.
A tó partján áll a Tatai-vár, amely a 14. században épült, később Mátyás király is bővítette, ma pedig történelmi kiállításoknak és rendezvényeknek ad otthont. Közvetlen szomszédságában található az egykori Esterházy-kastély, amely jelenleg felújítás alatt áll, de így is impozáns látványt nyújt a víz felől nézve. A vár és a kastély környezete különösen naplementekor lenyűgöző – nem véletlen, hogy a Zsigmond Terasz & Pince is ezen a partszakaszon nyitott meg.
Tata emellett a parkok és kertek városa is. A Cseke-tó partján fekvő Angolkert romantikus angol tájképi kertként került kialakításra a 18–19. század fordulóján. Az idős fák, a mesterséges romok, a vízfolyások és szigetek különleges hangulatot árasztanak. Itt található a Kiskastély, a Pálmaház, valamint az ország egyik első angol stílusú kerti épülete, a római templomromot idéző műrom is.
A város másik, egyre népszerűbb természeti látványossága a Fényes Tanösvény, amely a Fényes-források páratlan élővilágát és lápos-mocsaras élőhelyét mutatja be egy cölöpsétányon keresztül. A pallóutak a víz fölött vezetnek, a kristálytiszta forrásvizekben halakat és teknősöket is megfigyelhetünk. A tanösvény egész évben látogatható, és különleges élményt nyújt a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A város egyik friss büszkesége a Fellner Jakab kilátó, amely a Kálvária-domb tetején épült, és ahonnan páratlan körpanoráma nyílik Tatára, az Öreg-tóra és a Gerecse lankáira. Az új kilátó egyszerre emléket állít a barokk városkép formálásában kulcsszerepet játszó építésznek, és izgalmas látványosságként is működik.
Tata belvárosa is megér egy sétát: barokk lakóházak, kicsi templomok, kávézók, kézműves pékségek és fagyizók sora várja az arra járót. A hangulatos utcácskákban olyan érzésünk lehet, mintha megállt volna az idő – miközben a város mégis pezseg az élettől, különösen a nyári hétvégéken. Tata tehát nem csupán egy „szép hely a térképen” – valódi élményváros, ahol egy jó pizza mellé lenyűgöző környezetet és változatos programokat is kapunk. Aki egyszer rátalál, szinte biztosan visszatér.