Fedezd fel a legjobb pizzákat a Dunántúlon! 7 bakancslistás étterem, amit bűn kihagyni

A jó pizza élménye nem csak a fővárosban érhető el. A Dining Guide étteremkalauz idén nyáron nemcsak a hagyományos díjakat osztotta ki, hanem a legjobb pizza kategóriában is rangsorolta a helyeket. Korábban már írtunk arról, hogy Tata előkelő helyre került a Top 50-es listában, ahol az ország legjobb pizzériái kaptak helyet. Most bemutatunk még hat dunántúli éttermet, ahol garantáltan különleges gasztroélmény várja a vendégeket. Ha új kedvenc helyet keresel a régióban, ezek közül érdemes választanod a következő látogatásodhoz.

A legjobb pizza a Dunántúlon Tatán kapható

Forrás: Zsigmond Terasz & Pince - Tata/Facebook

A Dining Guide Étteremkalauz 2025-ben díjesővel jött hozzánk

Gaszzronómiai sikerek a vármegyében Nemcsak a finom pizzák, hanem a prémium ételek is reflektorfénybe kerültek a Dunántúl éttermeiben a Dining Guide Étteremkalauz Év Étterme Gáláján, ahol kihirdették 2025 legjobbjait. A versenyen Komárom-Esztergom megye ikonikus helyei, a tatai Platán Gourmet és az esztergomi 42 Restaurant is előkelő helyezést értek el. Az Év Étterme címet ezúttal az őriszentpéteri Pajta nyerte el, amire mi is büszkék lehetünk, hiszen a szomori származású séf, Akács István is az étterem csapatát erősíti.

A Dining Guide Top 50 pizza listáján több dunántúli helyezett is szerepel, köztük Tata, Herend és Székesfehérvár kiemelkedő pizzériái. A régióban a gasztronómiai kínálat igazi gyöngyszemei közé tartozik a Zsigmond Terasz és Pince Tatán, amely az országos lista 10. helyén végzett.

Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb dunántúli pizzériákat a Dining Guide helyezései szerint, hogy könnyedén megtaláld a következő étkezésed ideális helyszínét a régióban.

A 7 legjobb pizza itt kapható a Dunántúlon