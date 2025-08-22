1 órája
Fedezd fel a legjobb pizzákat a Dunántúlon! 7 bakancslistás étterem, amit bűn kihagyni
A Dining Guide 2025-ös Top 50 legjobb pizzériája között a Dunántúlról is számos kiváló helyet találunk. Heten vannak, de nem gonoszok, hanem igazán ízletesek. A Zsigmond Terasz Tatáról került a legelőkelőbb helyre, de más dunántúli helyek is megtalálhatóak a legjobb pizzaélményt ígérő listán.
A MÁS Tészta Herenden, a Dunántúl egyik legjobb pizzériája a Dining Guide listája szerint
Forrás: MÁS tészta - Herend/facebook
A jó pizza élménye nem csak a fővárosban érhető el. A Dining Guide étteremkalauz idén nyáron nemcsak a hagyományos díjakat osztotta ki, hanem a legjobb pizza kategóriában is rangsorolta a helyeket. Korábban már írtunk arról, hogy Tata előkelő helyre került a Top 50-es listában, ahol az ország legjobb pizzériái kaptak helyet. Most bemutatunk még hat dunántúli éttermet, ahol garantáltan különleges gasztroélmény várja a vendégeket. Ha új kedvenc helyet keresel a régióban, ezek közül érdemes választanod a következő látogatásodhoz.
A Dining Guide Étteremkalauz 2025-ben díjesővel jött hozzánk
Gaszzronómiai sikerek a vármegyében
Nemcsak a finom pizzák, hanem a prémium ételek is reflektorfénybe kerültek a Dunántúl éttermeiben a Dining Guide Étteremkalauz Év Étterme Gáláján, ahol kihirdették 2025 legjobbjait. A versenyen Komárom-Esztergom megye ikonikus helyei, a tatai Platán Gourmet és az esztergomi 42 Restaurant is előkelő helyezést értek el. Az Év Étterme címet ezúttal az őriszentpéteri Pajta nyerte el, amire mi is büszkék lehetünk, hiszen a szomori származású séf, Akács István is az étterem csapatát erősíti.
A Dining Guide Top 50 pizza listáján több dunántúli helyezett is szerepel, köztük Tata, Herend és Székesfehérvár kiemelkedő pizzériái. A régióban a gasztronómiai kínálat igazi gyöngyszemei közé tartozik a Zsigmond Terasz és Pince Tatán, amely az országos lista 10. helyén végzett.
Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb dunántúli pizzériákat a Dining Guide helyezései szerint, hogy könnyedén megtaláld a következő étkezésed ideális helyszínét a régióban.
A 7 legjobb pizza itt kapható a Dunántúlon
- Zsigmond Terasz és Pince, Tata - 10. hely
- MÁS Tészta, Herend - 26. hely
- Balentino, Tata - 27. hely
- Pont Jó Pizza, Ajka - 33. hely
- Pizzaműhely, Székesfehérvér - 40. hely
- Arany24 Pizzéria és Bisztró, Úrhida - 41. hely
- Veszprémium, Veszprém - 49. hely