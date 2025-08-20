augusztus 20., szerda

István névnap

19°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

14 perce

Káprázatos légi parádéval ünnepli a honvédség Szent István napját

Címkék#augusztus 20-i ünnepségek#augusztus 20. ünnep#MH Kiss József 86 Helikopterdandár#parancsnok#Augusztus 20#honvédség#légi parádé

Idén is nagyszabású légi bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A légi parádén a közönség minden olyan repülő eszközt láthat majd, amely jelenleg rendszerben van, köztük olyan új harci és szállító gépeket is, amelyek most először mutatkoznak be a főváros felett.

Kemma.hu

Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka a Magyar Nemzetnek elmondta: a légi parádé különlegessége, hogy egyszerre jeleníti meg a honvédség múltját, jelenét és jövőjét. A levegőben feltűnnek majd a régi, de megbízható MI–17 és MI–24 helikopterek, valamint a legújabb H145M és H225M típusok, amelyek révén ma Európa egyik legmodernebb helikopterflottájával rendelkezik Magyarország.

Légi parádé várja az embereket augusztus 20-án
Légi parádé várja az embereket augusztus 20-án
Fotó: Bruzák Noémi  / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Különleges légi parádé augusztus 20-án

A látogatók természetesen találkozhatnak a JAS 39 Gripenekkel is, amelyek hazánk mellett a szomszédos országok légterét is védik. Bemutatkozik továbbá a Falcon S7X, az Airbus 319-es – amely ugyan polgári utasszállítóként indult, de komoly katonai képességekkel bír –, valamint a tavaly hazánkba érkezett KC–390-es szállítógép is, amely jelentős hadműveleti lehetőségeket nyit meg a honvédség előtt.

Akik pedig nem a fővárosban, hanem a Városligetben ünnepelnek, szintén gazdag programra számíthatnak: ott a honvédség teljes keresztmetszetét bemutató kiállítás várja a látogatókat harcjárművekkel, felszerelésekkel és látványos bemutatókkal.

További részletek ITT.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu