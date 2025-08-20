14 perce
Káprázatos légi parádéval ünnepli a honvédség Szent István napját
Idén is nagyszabású légi bemutatóval készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-i ünnepségre Budapesten. A légi parádén a közönség minden olyan repülő eszközt láthat majd, amely jelenleg rendszerben van, köztük olyan új harci és szállító gépeket is, amelyek most először mutatkoznak be a főváros felett.
Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka a Magyar Nemzetnek elmondta: a légi parádé különlegessége, hogy egyszerre jeleníti meg a honvédség múltját, jelenét és jövőjét. A levegőben feltűnnek majd a régi, de megbízható MI–17 és MI–24 helikopterek, valamint a legújabb H145M és H225M típusok, amelyek révén ma Európa egyik legmodernebb helikopterflottájával rendelkezik Magyarország.
Különleges légi parádé augusztus 20-án
A látogatók természetesen találkozhatnak a JAS 39 Gripenekkel is, amelyek hazánk mellett a szomszédos országok légterét is védik. Bemutatkozik továbbá a Falcon S7X, az Airbus 319-es – amely ugyan polgári utasszállítóként indult, de komoly katonai képességekkel bír –, valamint a tavaly hazánkba érkezett KC–390-es szállítógép is, amely jelentős hadműveleti lehetőségeket nyit meg a honvédség előtt.
Akik pedig nem a fővárosban, hanem a Városligetben ünnepelnek, szintén gazdag programra számíthatnak: ott a honvédség teljes keresztmetszetét bemutató kiállítás várja a látogatókat harcjárművekkel, felszerelésekkel és látványos bemutatókkal.
