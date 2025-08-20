Káprázatos légi parádéval ünnepli a honvédség Szent István napját

Kovács Krisztián ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka a Magyar Nemzetnek elmondta: a légi parádé különlegessége, hogy egyszerre jeleníti meg a honvédség múltját, jelenét és jövőjét. A levegőben feltűnnek majd a régi, de megbízható MI–17 és MI–24 helikopterek, valamint a legújabb H145M és H225M típusok, amelyek révén ma Európa egyik legmodernebb helikopterflottájával rendelkezik Magyarország.

Légi parádé várja az embereket augusztus 20-án

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Különleges légi parádé augusztus 20-án

A látogatók természetesen találkozhatnak a JAS 39 Gripenekkel is, amelyek hazánk mellett a szomszédos országok légterét is védik. Bemutatkozik továbbá a Falcon S7X, az Airbus 319-es – amely ugyan polgári utasszállítóként indult, de komoly katonai képességekkel bír –, valamint a tavaly hazánkba érkezett KC–390-es szállítógép is, amely jelentős hadműveleti lehetőségeket nyit meg a honvédség előtt.

Akik pedig nem a fővárosban, hanem a Városligetben ünnepelnek, szintén gazdag programra számíthatnak: ott a honvédség teljes keresztmetszetét bemutató kiállítás várja a látogatókat harcjárművekkel, felszerelésekkel és látványos bemutatókkal.

További részletek ITT.