Latinovits Zoltán, Bujtor István és Frenreisz Károly közös fotókon: a legendás testvérek története

Ha azt mondjuk, Gundel, sokaknak a palacsinta és a legendás étterem jut eszükbe. Ha azt mondjuk, Latinovits Zoltán, akkor az Isten hozta, őrnagy úr, a versek, a színészkirály. Ha Bujtor Istvánt említjük, akkor a magyar Piedone, ötvös Csöpi óriás alakja jelenik meg előttünk, Sándor Mátyás zengő hangját halljuk. Ha Frenreisz Károlyt, akkor a Metro, a Skorpió, a magyar beatkorszak. Azt talán már kevesebben tudják, hogy ők hárman testvérek voltak, azt pedig talán még kevesebben, hogy Gundel-unokák. Ritkán látott közös fotókkal és videóval idézzük most fel történetüket.

Bujtor István, Latinovits Zoltán és Frenreisz Károly egy közös felvételen a '60-as években

Forrás: Nemzeti Archívum/Youtube

Latinovits Zoltánékat elhagyta az édesapja

A színészkirály, Latinovits Zoltán 1931. szeptember 9-én, ahogy ő mondta, Krúdy Gyula bácsi asztala fölött, nagyapja, Gundel Károly éttermében látta meg a napvilágot. Édesanyja Gundel-lány volt: Katalin. Zoltán születése után nem sokkal azonban férje elhagyta őket. Innen vezetett az út amásodik házassághoz, addig Zoltán édesanyja és nagyapja mellett cseperedett. Gundel Katalin 1941-ben ment újra férjhez, Frenreisz István kardiológushoz. Ebből a házasságból két fiú született. Előbb István 1942. május 5-én, majd Károly, '46. június 8-án. Az ifjabbik Freinreisz Istvánból lett aztán Bujtor István. Első filmszerepe, a Karambol után a rendező, Máriássy Félix javasolta neki, hogy változtassa meg a nevét valami egyszerűbbre.

Latinovits Bujtort Nagy öcsinek hívta, ahogy az egy 1966-os közös tévéinterjújukból is kiderült, amelyben ők ketten, valamint Frenreisz Károly is részt vett. A felvétel végén a három Gundel-unoka közösen dalra is fakadt:

Latinovits nem csak a színpadon és a filmvásznon volt tehetséges. 1951-től NB I-es (tartalék) játékos volt a Haladás SE kosárlabdacsapatában, de vitorlásversenyzőként is megállt a helyét. Milyen érdekes, Bujtor Istvánnak is nagy szenvedélye lett a vitorlázás aztán. Emellett persze már az egyetem alatt is szavalt, végül 1956-ban segédszínésznek szerződött Debrecenbe, 1959-ben pedig jött a filmezés. Érdekesség: Örkény István Tóték című regényét színházban és filmen is életre keltette, Az Utazás a koponyám körül című filmadaptációjáért pedig a San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztiválon eki ítélték a legjobb férfi színésznek járó díjat. Latinovits forgatott megyénkben is, Az öreg című film jeleneteit vették itt fel.