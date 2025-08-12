55 perce
Látta és segítette az új Tatabánya megszületését, most Prima lehet László Tibor
Hogy fér meg egymással a tervezőasztal és a színjátszás? László Tibor életében például remekül. Munkásságát most Vármegyei Prima Díjjal ismerhetik el. Tatabánya első főépítészét is jelölte a VOSZ vármegyei szervezete a patinás díjra.
Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között is tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma pedig cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Építészet és Építőművészet kategória győztesét, László Tibor ny. főépítészt mutatjuk be.
Élhető városokat és színházat is álmodik László Tibor
Építészmérnökként a Szénbányák csábította Szegedről Tatabányára, ott dolgozott 20 éven át. Ezt követően 1989-től Tatabánya első városi főépítésze lett, így módja volt végigcsinálni a rendszerváltást az építész szakmán belül. 2000-ig látta el a feladatot, miközben részt vett a Megyei Építész Kamara megszervezésében, és annak titkára volt 10 évig.
2000-től vállalkozó település-tervezőként dolgozott, a megye legtöbb településén végeztem településfejlesztési, településrendezési munkákat. Ma már nyugdíjas vállalkozóként folytat változatlan ambícióval település-tervezést, ami a szakmán belül közösségi tevékenység, hiszen az egész városnak, településnek az érdekeit kell szolgálnia.
Közösségi tevékenysége még az Orfeusz Társulat vezetése is, ahol olyan színházi előadásokat hoznak létre, ami Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye kulturális életét szolgálja.
A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj további jelöltjei:
- Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője
- Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész
- Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Zeneművészet: Dukay Barnabás zeneszerző
- Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club
- Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.