Látta és segítette az új Tatabánya megszületését, most Prima lehet László Tibor

Az idei Vármegyei Prima Díj jelöltjei között is tíz példakép várhatja a voksokat, hiszen ahogy az már hagyomány, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma pedig cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Építészet és Építőművészet kategória győztesét, László Tibor ny. főépítészt mutatjuk be.

László Tibor, Tatabánya első főépítésze

Forrás: Beküldött

Élhető városokat és színházat is álmodik László Tibor

Építészmérnökként a Szénbányák csábította Szegedről Tatabányára, ott dolgozott 20 éven át. Ezt követően 1989-től Tatabánya első városi főépítésze lett, így módja volt végigcsinálni a rendszerváltást az építész szakmán belül. 2000-ig látta el a feladatot, miközben részt vett a Megyei Építész Kamara megszervezésében, és annak titkára volt 10 évig.

2000-től vállalkozó település-tervezőként dolgozott, a megye legtöbb településén végeztem településfejlesztési, településrendezési munkákat. Ma már nyugdíjas vállalkozóként folytat változatlan ambícióval település-tervezést, ami a szakmán belül közösségi tevékenység, hiszen az egész városnak, településnek az érdekeit kell szolgálnia.

Közösségi tevékenysége még az Orfeusz Társulat vezetése is, ahol olyan színházi előadásokat hoznak létre, ami Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye kulturális életét szolgálja.

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.