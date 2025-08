Így alázta Norris a Ferrarit a magyar futamon

A Hungaroring idei versenye nemcsak a forró nyári aszfaltot, hanem a Forma–1 mezőnyét is felperzselte. A hétvége egyik legemlékezetesebb pillanatát Lando Norris produkálta, akinek versenyét a Ferrari is csak ámulva nézte. A McLaren versenyzője végig harcban volt a győzelemért, miközben a Ferrari is hosszú idő után újra az élmezőnyben mutatta magát – tette közzé az Origo F1 a helyszíni beszámolójában.

Lando Norris nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat

Fotó: Csudai Sándor / Forrás: origo.hu

Lando Norris teljesítménye még a Ferrarit is váratlanul érte

A Magyar Nagydíj hétvégéjén Lando Norris már az időmérőn megmutatta, hogy versenyképes: a második rajtkockát szerezte meg Verstappen mögött, majd a futamon egy merész egykiállásos stratégiával aratott győzelmet. A brit pilóta a hajrában is magabiztos maradt, és végig higgadtan verte vissza a mögötte haladókat. A Daily Mirror szerint nemcsak futamot, hanem bajnoki esélyt is nyert ezzel a húzással, a Gazzetta dello Sport pedig hőstettként említette Norris versenyét. A Marca kiemelte: a McLaren pilótája mesterien kontrollálta a küzdelmet, és újra élesre állította a világbajnoki pontversenyt.

Leclerc a rajt után eltűnt az élmezőnyből

A Ferrari jó eséllyel vágott neki a futamnak, hiszen Charles Leclerc az élről indulhatott, de a versenyen végül csak negyedik lett. A Tuttosport szerint a monacói pilóta frusztráltan „vezethetetlennek” nevezte az autót, és a Le Parisien is őt nevezte a nap legnagyobb vesztésének. A Blick röviden csak annyit írt: „Leclerc őrjöngött.” Bár a Ferrari tempója összességében javult, és Carlos Sainz is jó versenyt futott, Norris üteme végig dominált, a Ferrari pedig nem tudta érdemben megszorítani a McLarent.

Piastri szorongatta, de nem tudta megfogni Norrist

Oscar Piastri a futam során folyamatos nyomás alatt tartotta csapattársát, ám a verseny végére sem sikerült előzési helyzetbe kerülnie. A Sport szerint a fiatal ausztrál óriási nyomást helyezett Norrisra, míg az RMC úgy értékelte: a Magyar Nagydíj „epikus párharccal” zárult. A Kronen-Zeitung egyszerű összegzése szerint: „A McLaren duplázott, Leclerc csalódott.”