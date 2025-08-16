1 órája
10 kifejezés, amit csak a felvidéki magyarok ismernek – Teszteld, mennyire vagy képben!
A magyar nyelv minden tájegységen más és más árnyalatokkal színeződik. A felvidéki magyarok hétköznapi szóhasználata tele van olyan kifejezésekkel, amelyekre egy pesti vagy debreceni is csak pislogna. Te felismered őket? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki!
A Felvidék nyelvi világa igazi kincsestár: a szlovák hatások, a régi magyar szavak és a helyi szófordulatok különleges elegyet alkotnak. Ezek a kifejezések sokszor annyira beépültek a mindennapokba, hogy a helyiek észre sem veszik, mennyire máshogy beszélnek. Most 10 ilyen szót hoztunk nektek egy felvidéki kvíz formájában, ahol mindegyiknél három válasz közül kell kiválasztanod, melyik a helyes jelentés, így például azt, hogy mi a kofola például.
Lássuk, mennyire vagy képben, ismered-e annyira ezeket a szavakat, mint a felvidéki magyarok! Ha pedig megjött a kedved további kvízekhez, a cikk alján találsz belőlük még többet is.
Íme legújabb kvízünk:
Videón még több felvidéki kifejezés:
