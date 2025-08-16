10 kifejezés, amit csak a felvidéki magyarok ismernek – Teszteld, mennyire vagy képben!

A Felvidék nyelvi világa igazi kincsestár: a szlovák hatások, a régi magyar szavak és a helyi szófordulatok különleges elegyet alkotnak. Ezek a kifejezések sokszor annyira beépültek a mindennapokba, hogy a helyiek észre sem veszik, mennyire máshogy beszélnek. Most 10 ilyen szót hoztunk nektek egy felvidéki kvíz formájában, ahol mindegyiknél három válasz közül kell kiválasztanod, melyik a helyes jelentés, így például azt, hogy mi a kofola például.

Felvidéki kvíz: ismered mind a 10 szót?

Fotó: ecstk22 / Forrás: Shutterstock

Lássuk, mennyire vagy képben, ismered-e annyira ezeket a szavakat, mint a felvidéki magyarok! Ha pedig megjött a kedved további kvízekhez, a cikk alján találsz belőlük még többet is.

Íme legújabb kvízünk: