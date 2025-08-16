augusztus 16., szombat

Kvíz

1 órája

10 kifejezés, amit csak a felvidéki magyarok ismernek – Teszteld, mennyire vagy képben!

Címkék#szófordulat#felvidéki#kvíz#teszt#tájegység#nyelv

A magyar nyelv minden tájegységen más és más árnyalatokkal színeződik. A felvidéki magyarok hétköznapi szóhasználata tele van olyan kifejezésekkel, amelyekre egy pesti vagy debreceni is csak pislogna. Te felismered őket? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki!

Kemma.hu

A Felvidék nyelvi világa igazi kincsestár: a szlovák hatások, a régi magyar szavak és a helyi szófordulatok különleges elegyet alkotnak. Ezek a kifejezések sokszor annyira beépültek a mindennapokba, hogy a helyiek észre sem veszik, mennyire máshogy beszélnek. Most 10 ilyen szót hoztunk nektek egy felvidéki kvíz formájában, ahol mindegyiknél három válasz közül kell kiválasztanod, melyik a helyes jelentés, így például azt, hogy mi a kofola például.

Itt a legújabb kvíz, ezúttal a felvidéki szavakról, kifejezésekről
Felvidéki kvíz: ismered mind a 10 szót?
Fotó: ecstk22 / Forrás: Shutterstock

Lássuk, mennyire vagy képben, ismered-e annyira ezeket a szavakat, mint a felvidéki magyarok! Ha pedig megjött a kedved további kvízekhez, a cikk alján találsz belőlük még többet is.

Íme legújabb kvízünk:

1.
Mit jelent a „tyčinky”?
2.
Mit jelent a „zsuvi”?
3.
Mit jelent a „paradajka”?
4.
Mit jelent a „šporhert”?
5.
Mit jelent a „monterka”?
6.
Mit jelent a „kofola”?
7.
Mit jelent a „hranolky”?
8.
Mit jelent a „tepláky”?
9.
Mit jelent a „riflé”?
10.
Mit jelent a „vászonka”?

Videón még több felvidéki kifejezés:

Íme korábbi kvízeink mindenféle témában:

 

