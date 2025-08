Őrület, mivel lepi meg a kis kedvenceket egy cukrászda Tatabányán – itt a kutyafagyi! + videó

A Stop Cukrászda most is tartogat egy kis meglepetést a nyárra. Tatabányán már a kutyák is kapnak egy saját, hűsítő finomságot – megérkezett a kutyafagyi.

A Stop Cukrászda kutyafagyija nagyon ízletesnek bizonyult a "tesztalany" szerint

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Minden kutya kedvére való a tatabányai kutyafagyi

Rabóczky Jánosné, a Stop Cukrászda tulajdonosa beszélt arról, miből készül a népszerű ínyencség a kutyák számára. Kiderül az is, hogyan jött a fagyi megalkotásának ötlete.

– A fagyi mangóvelőből, mogyoró pasztából, almavelőből és víz keverékéből tevődik össze. Én nagyon szeretem a kutyákat - tartottam is, míg családi házban laktam -, és azt vettem észre, hogy mostanában egyre többen tartanak kutyust. Ide is sokan jönnek kutyával.

Szerencsére nagyon sokan viszik a kutyafagyit, tehát volt értelme megalkotni ezt az újdonságot. Mindig igyekszünk előrukkolni valami újjal. Például kapható nálunk olyan limonádé, ami házi eperből készül

– mondta Erzsike, Venesz díjas, aranykoszorús mestercukrász.

– Tulajdonképpen először egy szakmai továbbképzésen hallottam erről, aztán szöget ütött a fejemben a gondolat, hogy ezt meg kellene csinálni. Azon kezdtem gondolkodni, hogy van is olyan formám házon belül, amiből ezt meg lehet csinálni. Már csak az kellett kitalálni, miből álljon össze a kutyafagyi. Összetevői miatt emberi fogyasztásra is alkalmas.